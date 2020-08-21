Namıdiğer derviş tatlısı: Küşkül tarifi
Muhallebiye benzer kıvamı ve lezzetiyle kendine hayran bırakan keşkül tarifi evde kolaylıkla yapılabilen lezzetlerdendir. Sevdiklerinize hazırlamak için keşkül tarifi arıyor ya da keşkül nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Keşkül tarifi için "Keşkül tarifi: Keşkül nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
21 Ağustos 2020, Cuma 12:51 Son Güncelleme:
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Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen keşkül tarifi hemen hemen herkes tarafından çok sevilir. Sevdiklerinize hazırlamak için keşkül tarifi arıyor ya da keşkül nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Keşkül tarifi için "Keşkül tarifi: Keşkül nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Keşkül tarifi
Keşkül malzemeleri
- 1 litre süt
- 1.5 su bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı nişasta
- Yarım su bardağı toz badem
- 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi
- 1 yumurtanın sarısı
Süslemek için
- File badem
- Toz Antep fıstığı
Süt, toz şeker, toz badem, nişasta ve yumurta sarısını tencereye alın ve orta ateşte karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayan keşkülün üstüne rendelenmiş Hindistan cevizini ekleyin ve tekrar karıştırın. Piştikten sonra servis kaplarına paylaştırın ve soğuması için bir kenarda bekletin. Üzerini toz Antep fıstığı, file badem ve meyve dilimleri ile süsleyebilirsiniz.
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