Kesme makarna tarifi ve yapılışı: Kesme makarna nasıl yapılır?
Pratik öğünlerin vazgeçilmezi olan makarnayı bir de kesme makarna tarifi ile denemeliniz. Parmaklarınızı yiyeceğiniz kesme makarna tarifi, evde pratik bir şekilde yapılan lezzetlerden. Peki, kesme makarna nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Kesme makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
31 Ağustos 2021, Salı 11:55 Son Güncelleme:
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Yaz aylarında bolca yapabileceğiniz kesme makarna tarifi ile bütün kışlığınızı hazırlamış olursunuz. Yapımı hem kolay hem de lezzetli bir tarifimiz var. Peki, kesme makarna nasıl yapılır? Kesme makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
KESME MAKARNA TARİFİ
Kesme makarna malzemeler
- 15 adet yumurta
- 5 su bardağı su
- 500 mililitre süt
- 5 kilogram un
- 2 yemek kaşığı tuz
Unu eleyip yoğurma kabına alın ve ortasını havuz gibi açın. Bu havuza oda sıcaklığındaki yumurtaları kırıp sütü ekleyin. Kenarlardaki una tuzu serpin ve hamuru yoğurmaya başlayın. Bir yandan kenarlardaki unları ortaya toplayıp bir yandan azar azar ılık su ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Ele yapışmayan, sert kıvamlı bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru üzerine nemli bir bez örterek ılık bir yerde birkaç saat dinlendirin. Hamuru eşit büyüklükte bezelere ayırıp un serptiğiniz düz bir yüzey üzerinde oklavayla dilediğiniz kalınlıkta açın. Çok kalın olmamalı ancak yufka inceliğinde de olmamalı. Yufkaları temiz örtüler üzerine serip birkaç saat kurutun. Kuruyan yufkaları üst üste dizip iki parmak genişliğinde şeritlere ayırın. Ardından bu şeritlerden yarım santimetre genişliğinde parçalar kesin. Bütün parçaların aynı boyutlarda olması kesme makarnanızı pişirirken işinizi kolaylaştırır ve tüm makarnaların aynı seviyede pişmesini sağlar. Kestiğiniz yufkaları elinizle karıştırarak üzerinde birikmiş fazlalık unu alın. Makarnaları yeniden temiz örtülerin üzerine alıp 2-3 gün boyunca kurutun.