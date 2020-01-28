Kesme tahtası nasıl temizlenir? Ahşap kesme tahtası temizleme yöntemleri
Günün belirli bir kısmını mutfakta geçiriyorsanız kesme tahtası muhakkak kullanıyor olmalısınız. Kesme tahtası kullanmak mutfak işini oldukça rahatlatıyor fakat düzgün bir şekilde temizlenmezse kesme tahtası bakteri üretmeye başlayabilir. Kesme tahtası nasıl temizlenir merak ediyor ve ahşap kesme tahtası temizleme yöntemleri arıyorsanız "kesme tahtası nasıl temizlenir, ahşap kesme tahtası temizleme yöntemleri" haberimize göz atın.
Kesme tahtası nasıl temizlenir sorusu kesme tahtası kullananlar için oldukça merak uyandırıyor. Kesme tahtasını temizlemenin belirli püf noktaları vardır. Eğer sizde kesme tahtası nasıl temizlenir merak ediyor yada ahşap kesme tahtası temizleme yöntemleri arıyorsanız "kesme tahtası nasıl temizlenir, ahşap kesme tahtası temizleme yöntemleri" detaylar haberimizde.
Kesme tahtası nasıl temizlenir? Ahşap kesme tahtası temizleme yöntemleri
- Kesme tahtasını en doğru şekilde temizlemenin yolu, kullandıktan hemen sonra bulaşık deterjanı ile ovup duruladıktan sonra ardından 2 dakika mikrodalga fırında veya ateşe yakın bir yerde kurutunuz.
- Kesme tahtasının sığdığı bir leğene ılık su döküp bir miktar beyaz sirke ve limon ekleyin. İçerisinde tahtayı 10 dakika kadar bekletip iyice durulayın ve ateşe yakın bir yerde 2 dakika kurutun.
- Karbonat ve limon karışımı ile kesme tahtasını iyice ovalayın ve ortalama 10 dakika bekletip durulayın.
- Doğal maden suyu ile temizlediğiniz kesme tahtası dezenfekte olabilir.
- Limon ve deniz tuzu karışımı ile kesme tahtasını ovalayın ve 5 dakika bekleyin. Daha sonra iyice durulayın.
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