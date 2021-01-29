Dünya Keşmir'deki ilk iglo kafeye yoğun ilgi: Filtre kahve 366 TL

Keşmir'deki ilk iglo kafeye yoğun ilgi: Filtre kahve 366 TL

Dünya

Keşmir'deki ilk iglo kafeye yoğun ilgi: Filtre kahve 366 TL

Hindistan ile Pakistan sınırında yer alan Keşmir bölgesindeki bir kayak merkezinde 16 kişi kapasiteli ilk iglo kafe açıldı. Ziyaretçi akınına uğrayan mekanda bir kahve 366 TL.

29 Ocak 2021, Cuma 13:50 Son Güncelleme:
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Pakistan ile Hindistan sınırında yer alan Keşmir bölgesinde bulunan Gulmarg kasabasında bir kayak merkezi, iglo şeklinde bir kafe açtı.

Bölgede bulunan ilk iglo kafe kardan inşa edildi. Kahveden yemeğe kadar geniş bir menüye sahip kafe, dün itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

16 kişilik kapasitesi olan kafede, kar ve buzdan yapılmış 4 masa da bulunuyor.


Rezervasyon şartı bulunan kafeyi 24 saat içerisinde 200'den fazla kişinin ziyaret etti. Kafede bir bardak filtre kahve fiyatının 366 TL olması ise dikkat çekti. 

Öte yandan, bölgede termometrelerin eksi 12'yi gördüğü ifade ediliyor.


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