Pakistan ile Hindistan sınırında yer alan Keşmir bölgesinde bulunan Gulmarg kasabasında bir kayak merkezi, iglo şeklinde bir kafe açtı.

Bölgede bulunan ilk iglo kafe kardan inşa edildi. Kahveden yemeğe kadar geniş bir menüye sahip kafe, dün itibariyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

16 kişilik kapasitesi olan kafede, kar ve buzdan yapılmış 4 masa da bulunuyor.

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Rezervasyon şartı bulunan kafeyi 24 saat içerisinde 200'den fazla kişinin ziyaret etti. Kafede bir bardak filtre kahve fiyatının 366 TL olması ise dikkat çekti.

Öte yandan, bölgede termometrelerin eksi 12'yi gördüğü ifade ediliyor.





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