Kestane tarihten beridir insanların en çok yetiştirdiği bitkiler arasındadır. Yapılan birçok araştırmaya göre kestane tarihten beridir insanların hayatında önemli bir yer edinmiş bitkilerdendir. Aynı zamanda kestanenin yetiştirilmesinde herhangi bir gübre de kullanılmamaktadır. Tarımsal ilaç ya da gübre kullanılmadan yetişen bir bitkidir. Kestane tamamen organik bir bitkidir. Özellikle kestane Avrupa mutfağında önemli bir yer edinmiştir. Fransız mutfağında kestane sürekli olarak yemeklerde tercih edilmektedir. Kestane en vitaminli bitkiler arasındadır. B vitaminlerinin tümünü içeren kestane aynı zamanda C vitaminine de sahiptir. Enerji verici bir gıda olan kestane aynı zamanda doyurucu özelliği de bulunmaktadır.

1) İshale karşı etkilidir

İshal hastalığına karşı iyi gelen kestane sindirilmesi en kolay yiyecekler bir tanesidir. Bundan dolayı kestane tüketerek bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlayabilirsiniz. Eğer sürekli olarak ishal şikayeti nedeni ile doktora gidiyorsanız kestane tüketebilirsiniz. Kestane ishali önler ve daha iyi bir sindirim sistemine sahip olmanızı sağlar.

2) Kan basıncını dengeler

Kestanenin bir diğer faydası da kan basıncını dengelediğidir. Kan basıncını dengeler ve yüksek tansiyon şikayetlerini yaşamanızı engeller. Kestane ayrıca kan dolaşımını da hızlandırmaktadır. Bu sayede kol uyuşması ve bacak uyuşması gibi şikayetlerden de kurtulmuş olursunuz. Kan sağlığı açısından en faydalı yiyeceklerden bir tanesidir.

3) Unutkanlığa iyi gelir

Yapılan araştırmalar sonucunda kestane hafızaya da çok iyi gelmektedir. Kestane hafızayı güçlendirir ve daha kolay hatırlamanızı sağlar. Bu şekilde düzenli bir kestane tüketimi ile birlikte unutkanlık gibi şikayetlerinizden kurtulabilirsiniz. Kestane unutkanlığa iyi geldiğinden dolayı sürekli olarak tüketilen bir bitki olmuştur.

4) Kolesterolü düşürür

Kestanenin bilindik bir diğer faydası da kolesterolü düşürdüğüdür. Kestane kolesterole doğrudan etki eder ve kolesterol seviyenizi dengeler. Kolesterolün daha iyi olmasını sağlayan kestane en faydalı yiyeceklerden bir tanesidir. Eğer bir kolesterol hastasıysanız kötü huylu kolesterolü de bu şekilde dengelemeniz mümkündür.

1) Kilo alımı

Aşırı derecede kestane tüketmeniz yüksek kalori içerdiğinden dolayı kilo aldırma eğilimindedir. Bundan dolayı eğer kestaneyi sürekli olarak her gün tüketirseniz hızlı bir şekilde kilo alabilirsiniz. Aynı zamanda kilo aldırdığı gibi şişkinlik de yapabilmektedir.

2) Hazımsızlık

Kestane sürekli olarak tüketildiğinde hazımsızlık gibi problemlere de karşılaşmanız içten bile değildir. Bundan dolayı kestane sürekli olarak tüketilirse şişkinlik başta olmak üzere hazımsızlık şikayetleri ile karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden kestaneyi dozunda tüketerek zararlarından arınmış olursunuz.

Ne işe yarar?

1) Yorgunluğa iyi gelir

Yoğun efor sonrasında yorgunluğa son derecede iyi gelmektedir. Kestane yoğun miktarda enerji içermektedir. Enerji içerdiğinden dolayı yorgunluğun da geçmesini sağlar. Kestaneyi düzenli tükettiğiniz takdirde yorgunluk gibi şikayetleri yaşamazsınız.

2) Basura iyi gelir

Kestanenin bir diğer faydası da basura iyi gelmesidir. Basur hastaları için kestane son derecede iyi gelmektedir. Basur şikayetleriniz varsa eğer düzenli olarak kestane tüketebilirsiniz.

Kestane nasıl tüketilmeli?

Kestaneyi dilerseniz çiğ bir şekilde dilerseniz de pişirerek tüketmeniz gerekmektedir. Kestane en faydalı yiyeceklerden bir tanesi olduğundan dolayı pişirerek tüketmeniz daha çok önerilmektedir.





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