İstanbul’da son günlerde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına pek çok kişinin aklına Kestane Karası fırtınasını getirdi. Sonbahar aylarında etkili olan fırtına özellikle Marmara’nın kuzeyinde etkili oluyor. Peki, Kestane Karası nedir? 2021 Kestane Karası fırtınası ne zaman? Kestane Karası ismi nereden geliyor? İşte detaylar…

KESTANE KARASI NEDİR?

Kış aylarının besleyici ve lezzetli yemişi kestane, Türkiye’de özellikle Marmara kıyıları, ege kıyıları ve Doğu Karadeniz bölgesinde yetişir. Dışı dikenli olan kestaneleri ağaçtan toplamak ise oldukça zor ve zahmetlidir.

Kestanelerin hasat mevsimi ise eylül ayının son haftalarıdır. Bu dönemde yaşanan fırtına ile hava sıcaklıkları hızlı bir şekilde düşer ve olgunlaşan kestaneler ağaçlardan kendiliğinden dökülür. İşte bu nedenle halk arasında eylül ayının son haftalarında görülen bu hava değişimine halk arasında Kestane Karası fırtınası adı verilmiştir.