Kestane suda ne kadar bekletilir?
Kış aylarının kendini göstermesiyle olgunlaşmaya başlayan kestaneler de evlerde yerini aldı. İster fırında ya da tavada isterseniz de közde yapacağınız kestaneleri belirli bir süre suda bekletmek kolay soyulması açısından size fayda sağlayacaktır. Peki, kestane suda ne kadar bekletilir?
01 Kasım 2021, Pazartesi 09:45 Son Güncelleme:
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KESTANE SUDA NE KADAR BEKLETİLİR?
- Tavada, fırında veya közde pişireceğiniz kestaneler çizip suda bekletmek kestanelerin hem daha iyi pişmesini hem de kolay soyulmasını sağlayacak bir yöntemdir.
- Kestaneleri iyi ce yıkayın.
- Kestanenin en çıkıntı bölümüne "+" olacak şekilde çizik atın.
- Kesikleri atarken çok derine gitmemesine özen gösterin.
- Çizilen kestaneleri derin bir kabın içine alın ve üzerini geçecek kadar su koyun. En az 2 saat suda bekletin.
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