Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Remzi Karabalut (58), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

02 Ekim 2018, Salı 18:54
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Sivas Şarkışla'da yaşayan Remzi Karabulut, para karşılığı ağaç kesmek için Çağlayan köyüne geldi.

Köy yakınlarındaki ormanlık arazide çalışan Karabulut'un üzerine kestiği ağaç devrildi.

TESTERE YÜZÜNE ÇARPTI

Ağacın altında kalan Remzi Karabulut'un yüzüne de elindeki motorlu testere çarptı.

Karabulut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Remzi Karabulut'un cenazesi, Yıldızeli Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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