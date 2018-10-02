Kestiği ağacın altında kalarak can verdi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Remzi Karabalut (58), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi
Sivas Şarkışla'da yaşayan Remzi Karabulut, para karşılığı ağaç kesmek için Çağlayan köyüne geldi.
Köy yakınlarındaki ormanlık arazide çalışan Karabulut'un üzerine kestiği ağaç devrildi.
TESTERE YÜZÜNE ÇARPTI
Ağacın altında kalan Remzi Karabulut'un yüzüne de elindeki motorlu testere çarptı.
Karabulut, olay yerinde yaşamını yitirdi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Remzi Karabulut'un cenazesi, Yıldızeli Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.