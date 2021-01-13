Türkiye Kestiği domatesin içinden çıkanlar iğne gibi eline battı

Kestiği domatesin içinden çıkanlar iğne gibi eline battı

Türkiye

Kestiği domatesin içinden çıkanlar iğne gibi eline battı

Bursa'da bir kişinin pazardan alığı domateslerin içinden balık kılçığına benzen şeyler çıktı.

13 Ocak 2021, Çarşamba 13:19 Son Güncelleme:
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Bursa İznik'te Annesinin pazar tezgahından satın aldığı domatesi akşam yemeği için kestiği sırada eline iğne gibi bir şeyin battığını söyleyen Emin Çil adlı vatandaş, "Gördüklerim karşısında şaşkına döndüm. Domatesin içinden balık kılçığına benzer şeyler çıktı" dedi.

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Emin Çil, "Annem akşam yemek hazırlarken kestiği domatesin içinden adeta balık kılçığını andıran sert şeyler ellerine batmış. Bana söyledi, mutfaktaki diğer domatesleri kestim, kılçık türü aynı şeyler çıktı. Allah muhafaza, eğer görmeseydik boğazımıza batacaktı. Böyle bir şeyi ne duydum ne de gördüm. Kimsenin de gördüğünü zannetmiyorum. Balık kılçığı olamayacağına göre bu ne olabilir ki” diye konuştu.

İHA


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