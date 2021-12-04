Türkiye Kestirme yoldan gitmek isterken aracıyla çayın ortasında kaldı

Kestirme yoldan gitmek isterken aracıyla çayın ortasında kaldı

Türkiye

Kestirme yoldan gitmek isterken aracıyla çayın ortasında kaldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir şahıs aracıyla kestirme yoldan gitmek için Zeytinli Çayı’ndan geçmeye çalışırken mahsur kaldı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 22:21 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 09 U 504 plakalı araç yağmurun şiddetini artırmasıyla çayın ortasında kaldı. Araç içindekiler hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alarma geçerek olay yerine intikal etti. Araç içinde mahsur kalanları kurtardıktan sonra aracın ters dönmemesi için önlem aldı. Ardından ise bağlanan halatla aracı geri çekti. Kurtarılan araç sahibi ekiplere teşekkür etti. Olayla ilgili araştırma sürüyor.

İHA

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