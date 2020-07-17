Yemek Yöresel bir lezzet: Kete tarifi

Yöresel bir lezzet: Kete tarifi

Yemek

Yöresel bir lezzet: Kete tarifi

Birçok yörede farklı şekillerde yapılan kete tarifi oldukça lezzetli bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kete tarifi arıyorsanız "Kete tarifi, kete nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

17 Temmuz 2020, Cuma 18:07 Son Güncelleme:
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Tadına doyum olmayan, yapılışı bir o kadar farklı olan kete tarifi, herkes tarafından çok sevilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kete tarifi arıyor ya da kete nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kete tarifi, kete nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Kete tarifi

Kete malzemeleri

  • 5 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 yumurta
  • 7 yemek kaşığı tereyağı

Kete yapılışı

Tavaya iki kaşık tereyağı ile yarım su bardağı un koyup kavurun. Kalan un ve tereyağına süt ve tuz ilave edin. Bu karışıma sütün bir miktarı ve şeker ile önceden kabartılmış maya ekleyip, hamur elde edin. Yaklaşık bir saat beklettiğiniz hamuru 6 parçaya bölün. Her bir parçanın ortasını açıp içine kavrulmuş un koyun ve tekrar kapatın. Yağlanmış tepsiye ters şekilde koyup elle düzleştirin, üzerini çatalla delin. Bütün bezeler bittikten sonra üzerine yumurta sürerek fırına verin. 180 derecede kızarana kadar pişirin.

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