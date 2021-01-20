Keten tohumu zayıflama için faydalı mı?

Keten tohumu kilo vermeye yardımcı besinler arasında yer alıyor. İştahı kapatan bir besin olan keten tohumu düzenli şekilde tüketildiği takdirde etkili kilo verilmesini sağlıyor. Keten tohumu tüketimi ile birlikte haftada en az iki kilo verilebiliyor. Keten tohumunun iştah kapatıcı özelliği de bulunuyor. Keten tohumu bütün olarak yendiği takdirde sindirilmeden bağırsak yolundan geçme olasılığı da daha yüksek oluyor. Keten tohumunu genel olarak günde en az iki defa tüketmek gerekir. Keten tohumunun fazla tüketilmesi yağ birikmesine neden olur. Keten tohumu zayıflamak için de oldukça etkilidir.

Nasıl kullanılmalı ve nasıl tüketilmeli?

Keten tohumu tüketimine çok dikkat edilmesi gerekir. Keten tohumu tane halinde ve ya yağ şeklinde kullanılır. Keten tohumu tane halinde alınarak ve ya evde öğütülerek tüketilir. Keten tohumu hemen tüketilmelidir. Keten tohumu öğütüldükten sonra mutlaka 24 saat içinde tüketilmelidir. Yoksa toksik etki göstererek vücuda zarar verir. O nedenle keten tohumu yemeklerde ve hamur işlerinde yağ yerine kullanılmalıdır. Yumurta alerjisi olanlar genellikle yemeklerde yumurta yerine tüketilir. Öğütülmüş keten tohumu yemeklerde yumurta yerine de kullanılabilir. Pilav, çorba, tatlı ve tuzlu yemeklerin üzerine de keten tohumu dökülebilir. Keten tohumu genel olarak yoğurt üzerine serpilerek de tüketilebilir.

Keten tohumunun faydaları nelerdir?

Keten tohumunun pek çok önemli faydası bulunmaktadır. Öncelikle keten tohumu kilo verilmesinde kullanılır. Aynı zamanda keten tohumu uzun süre tokluk sağlar. Keten tohumu vücuttaki zararlı maddeleri de yok eder. Keten tohumunun içinde bulunan zararlı yağlar insan vücudundaki zararlı yağları yok eder. Keten tohumu göz kuruluğunu azaltır. Bunun yanı sıra yüksek lif içeren keten tohumu kabızlığın da iyileşmesini sağlar. Sağlıklı sindirimin gerçekleşmesi için keten tohumu da düzenli olarak tüketilmelidir. Keten tohumu yağı kırılgan saçları ve tırnakları onarıyor. Ayrıca keten tohumu düzenli tüketildiğinde egzamanın neden olduğu tahrişi de önlemektedir. Unutkanlık sorunu yaşayan kişiler düzenli keten tohumu tüketmeliler.

Keten tohumu yağı nasıl alınır?

Keten tohumu yağı en faydalı yağlardan bir tanesidir. Keten tohumu yağı kolay bozulduğu için küçük miktarlarda saklanmalıdır. Serin ve karanlık yerlerde saklanan keten tohumu yağı uzun süre rahat bir şekilde kullanılabilir. Keten tohumu ve keten tohumu yağı nadir bulunduğu için düzenli bir şekilde tüketilmelidir. Keten tohumu tüketilirken çok dikkatli davranılması gerekir. Fazla tüketilen keten tohumu yağı vücuda fayda sağlamaz. Bunun yerine belli periyotlarda az miktarlarda keten tohumu yağı kullanılmalıdır. Keten tohumu tüketilirken doğru çiğnenmediği takdirde vücuda herhangi bir yarar sağlamaz. Pek çok insan keten tohumunu tüketmeden önce emmesi ve toz haline getirmesi gerekir.

Keten tohumu ile ilgili bilinmesi gerekenler

Keten tohumu kullanmadan önce mutlaka doktora danışmak gerekir. Her türlü destek alındıktan sonra keten tohumu tüketilebilir. Doktor onayı alındıktan sonra da keten tohumu tüketilirken dikkat edilmesi gerekir. Keten tohumu ve yağı yüksek ısıya maruz kalmamalı. Kontrolsüz olarak tüketilen keten tohumu bağırsaklarda şişkinlik, gaz ve ishal gibi hastalıklara yol açar.



