Ketojenik diyet hakkında merak ettikleriniz

Ketojenik diyet, yüksek yağ, düşük protein ve düşük karbonhidrat içeren bir beslenme düzeni olarak karşımıza çıkıyor. Ketojenik diyette; meyve, sebze, tahıl ve kalsiyum içeren gıdaların kısıtlanması sebebiyle vitamin ve mineral takviyesi yapılması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özden Örkcü, könemli bilgiler verdi. İşte ketojenik diyet hakkında bilmeniz gerekenler...

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik sözcüğü ‘keton’ kelimesinden köken alır. Keton aslında hücrelerin kullandığı bir enerji kaynağıdır ve karaciğer tarafından üretilir. Ketojenik diyet ile birlikte kanda keton seviyeleri yükselir. Bu duruma ‘ketozis’ adı verilmektedir. Kanda şekeri azaldığında ve yağ seviyeleri arttığında hücreler ketonlardan enerji sağlayabilir. Karbonhidratları enerji kaynağı olarak kullanmaktansa yağı yakıta çevirir.

Bu diyette amaç vücudu enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda bırakmak. Bu nedenle de karbonhidrat kısıtlanıp yağ ve protein arttırılıyor. Ketojenik diyetin endokrin sistemini düzenlediği, kan glikoz düzeylerini stabilize ettiği, insülin duyarlılığını iyileştirdiği, kanser ve epilepsi gibi hastalıklarda destekleyici etkiler yarattığı söyleniyor.

VİTAMİN VE MİNERAL TAKVİYESİ YAPILMALI

Dengeli beslenmede vitamin ve mineraller yeterliyken ketojenik diyette meyve, sebze, tahıllar ve kalsiyum içeren gıdalar kısıtlanmış olduğundan vitamin ve mineral eklenmesi gereklidir.

KETOJENİK DİYETTE GÖRÜLEBİLECEK YAN ETKİLER NELERDİR?

Kabızlık

Kemik erimesi (osteoporoz)

Sidoz (kan pH değerinde düşme)

Olesterol yüksekliği

Böbrek taşları

Karnitin eksikliği

KETOJENİK DİYET HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

1. ”Diyet menüsü dışında hiçbir yiyecek tüketilmemelidir,

2. Menüdeki miktarlara doğru uyum için yiyeceklerin tartılması tavsiye edilir,

3. Yemek tabağındaki bütün yiyecekleri silikon spatula ile sıyırılmalıdır,

4. Öğünlerin saatlerine uyulmalıdır,

5. Günlük alınması gereken sıvı miktarının tüketilmesine dikkat edilmelidir,

6. Aile fertleri çocuğun yanında başka yiyecek yememelidir,

7. Doktora danışmadan hiçbir ilaç tüketilmemelidir,

8. Tüketilen ürünler gizli karbonhidrat içerebilir, etiket bilgilerini dikkatli okunmalıdır ve beslenme uzmanına danışılmalıdır.”

ÖNEMLİ NOT: Bu tür diyet programlarını uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışın ve sağlık risklerini öğrenin.