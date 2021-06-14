Ketojenik diyette tüketebileceğiniz 16 besin

Ketojenik diyet son yıllarda giderek popüler hale geldi. Ketojenik diyet nedir? sorusu ile başlayacak olursak; düşük karbonhidratlı ve yüksek yağlı beslenme türüne ketojenik beslenme deniyor. Araştırmalar, bu tip bir diyetin kilo vermede, diyabette ve epilepside son derece faydalı olduğunu ortaya koyuyor. Ketojenik diyetin faydalarına yönelik yapılan başka araştırmalar da, kanser ve Alzheimer gibi birçok hastalığa iyi geldiğini buldu. Ancak ketojenik diyetin uzun vadedeki etkilerine yönelik yeterince araştırma bulunmuyor.

KETOJENİK DİYETTE TÜKETEBİLECEĞİNİZ BESİNLER

Healthline'a göre, ketojenik diyette günlük 20 ila 50 gram karbonhidrat alınması gerekiyor. Birçok yiyecek, ketojenik diyete uygun olabilir. Ketojenik diyet yaparken tüketebileceğiniz bazı besinler şöyle:

1- DENİZ ÜRÜNLERİ

Birçok deniz ürünü, düşük karbonhidratlıdır ya da karbonhidrat içermez. Balık ve kabuklu deniz ürünleri son derece iyi birer vitamin kaynağıdır. Somon, sardalya, orkinos, karides, yengeç, istiridye, ahtapot, midye ve kalamar ketojenik diyette tüketilebilir.

2- DÜŞÜK KARBONHİDRATLI SEBZELER

Nişastasız sebzeler 1 ila 8 gram arasında karbonhidrat içerirler. Sebze tüketmeniz hastalanma riskinizin düşmesini sağlar. Kuşkonmaz, avokado, brokoli, lahana, karnabahar, salatalık, yeşil fasulye, patlıcan, marul, zeytin, biber, ıspanak domates, kabak tüketilebilir.

3- PEYNİR

Peynir, protein, kalsiyum, yararlı yağ asitleri içerir ve karbonhidrat oranı son derece düşüktür. Rokfor, brie, kamembert peyniri, kaşar peyniri, süzme peynir, çökelek, krem peynir, beyaz peynir, keçi peyniri, hellim mozarella, parmesan, biber krikosu, romano, dil peyniri ve İsviçre peyniri ketojenik diyete uygundur.

4- AVOKADO

Her avokado ortalama 2 gram karbonhidrat içerir. İyi bir lif kaynağı olan avokado aynı zamanda potasyum içerir. Besleyici özelliği sayesinde kalp hastalıklarını da önler.

5- ET VE KÜMES ÜRÜNLERİ

Et ve kümes ürünleri karbonhidrat içermez ve zengin protein kaynadığıdır. Otlakta yetişen hayvanların etleri son derece sağlıklı bir seçim olacaktır.

6- YUMURTA

Yumurtada 1 gramdan daha az karbonhidrat bulunur ve saatlerce tok kalmanızı sağlar. İçeriğindeki besin ögeleri sayesinde göz ve kalp sağlığına faydalıdır.

7- HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Metabolizmayı hızlandıran ve bel bölgesi yağlarını eritmenizi sağlayan Hindistan cevizi yağı, keto dostu bir besindir.

8- YOĞURT VE ÇÖKELEK

Yoğurt ve çökeleğin her bir porsiyonunda 5 gram karbonhidrat bulunur. Araştırmalar bu ikilinin tok tuttuğunu ve iştahı azalttığını gösteriyor.

9- ZEYTİNYAĞI

Saf zeytinyağı, kalp dostu tekli doymamış yağ içerir. Salata ve yemeklere rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

10- KURUYEMİŞLER

Kalp dostu, yaşlanma karşıtı ve yüksek lifli kuruyemişler ketojenik diyette tüketilebilir. Badem, Brezilya fındığı, kaju fıstığı, ceviz, Antep fıstığı, Chia tohum, kabak çekirdeği, keten tohumu, susam tüketebilirsiniz.

11- ORMAN MEYVELERİ

Böğürtlen, yaban mersini, ahududu ve çilek gibi orman meyveleri, besin açısından zengindir ve hastalık riskini düşürür.

12- TEREYAĞI VE KREMA

Her ikisi de karbonhidrat içermez ve kalp sağlığı açısından faydalıdır.

13- NOODLE

Shirataki noodle'ın bir porsiyonunda 1 gram karbonhidrat bulunur. Kan şekerini dengeleyebilir.

14- ZEYTİN

Antioksidan açısından son derece zengin olan zeytin, kalp hastalıklarını da önler.

15- ŞEKERSİZ ÇAY VE KAHVE

Metabolizmayı hızlandıran, fiziksel ve ruhsal dinginlik veren çay ve kahve, şekersiz tüketildiği sürece keto dostudur. Ayrıca diyabet riskini de düşürür.

16- BİTTER ÇİKOLATA VE KAKAO TOZU

Bitter çikolata ve kakao tozu antioksidan açısından zengindir ve kalp hastalığı riskini düşürür.







