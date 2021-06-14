Ketojenik diyette tüketebileceğiniz 16 besin
Son yıllarda gittikçe popüler hale gelen ketojenik diyet, zayıflama, kan şekerini dengeleme ve birçok hastalığı önlemek için tercih edilebiliyor. Ketojenik diyette önemli olan düşük karbonhidrat ve yüksek yağlı beslenmek. Bu nedenle her yiyecek ketojenik diyet için uygun değil. Ketojenik diyet nedir, nasıl uygulanır, faydaları nelerdir ve ketojenik diyete tüketebileceğiniz besinleri anlattık... To reap all the health benefits of a ketogenic diet, consume keto-friendly foods on a regular basis.
14 Haziran 2021, Pazartesi 12:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ketojenik diyet son yıllarda giderek popüler hale geldi. Ketojenik diyet nedir? sorusu ile başlayacak olursak; düşük karbonhidratlı ve yüksek yağlı beslenme türüne ketojenik beslenme deniyor. Araştırmalar, bu tip bir diyetin kilo vermede, diyabette ve epilepside son derece faydalı olduğunu ortaya koyuyor. Ketojenik diyetin faydalarına yönelik yapılan başka araştırmalar da, kanser ve Alzheimer gibi birçok hastalığa iyi geldiğini buldu. Ancak ketojenik diyetin uzun vadedeki etkilerine yönelik yeterince araştırma bulunmuyor.
KETOJENİK DİYETTE TÜKETEBİLECEĞİNİZ BESİNLER
Healthline'a göre, ketojenik diyette günlük 20 ila 50 gram karbonhidrat alınması gerekiyor. Birçok yiyecek, ketojenik diyete uygun olabilir. Ketojenik diyet yaparken tüketebileceğiniz bazı besinler şöyle:
1- DENİZ ÜRÜNLERİ
Birçok deniz ürünü, düşük karbonhidratlıdır ya da karbonhidrat içermez. Balık ve kabuklu deniz ürünleri son derece iyi birer vitamin kaynağıdır. Somon, sardalya, orkinos, karides, yengeç, istiridye, ahtapot, midye ve kalamar ketojenik diyette tüketilebilir.
2- DÜŞÜK KARBONHİDRATLI SEBZELER
Nişastasız sebzeler 1 ila 8 gram arasında karbonhidrat içerirler. Sebze tüketmeniz hastalanma riskinizin düşmesini sağlar. Kuşkonmaz, avokado, brokoli, lahana, karnabahar, salatalık, yeşil fasulye, patlıcan, marul, zeytin, biber, ıspanak domates, kabak tüketilebilir.
3- PEYNİR
Peynir, protein, kalsiyum, yararlı yağ asitleri içerir ve karbonhidrat oranı son derece düşüktür. Rokfor, brie, kamembert peyniri, kaşar peyniri, süzme peynir, çökelek, krem peynir, beyaz peynir, keçi peyniri, hellim mozarella, parmesan, biber krikosu, romano, dil peyniri ve İsviçre peyniri ketojenik diyete uygundur.
4- AVOKADO
Her avokado ortalama 2 gram karbonhidrat içerir. İyi bir lif kaynağı olan avokado aynı zamanda potasyum içerir. Besleyici özelliği sayesinde kalp hastalıklarını da önler.
5- ET VE KÜMES ÜRÜNLERİ
Et ve kümes ürünleri karbonhidrat içermez ve zengin protein kaynadığıdır. Otlakta yetişen hayvanların etleri son derece sağlıklı bir seçim olacaktır.
6- YUMURTA
Yumurtada 1 gramdan daha az karbonhidrat bulunur ve saatlerce tok kalmanızı sağlar. İçeriğindeki besin ögeleri sayesinde göz ve kalp sağlığına faydalıdır.
7- HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Metabolizmayı hızlandıran ve bel bölgesi yağlarını eritmenizi sağlayan Hindistan cevizi yağı, keto dostu bir besindir.
8- YOĞURT VE ÇÖKELEK
Yoğurt ve çökeleğin her bir porsiyonunda 5 gram karbonhidrat bulunur. Araştırmalar bu ikilinin tok tuttuğunu ve iştahı azalttığını gösteriyor.
9- ZEYTİNYAĞI
Saf zeytinyağı, kalp dostu tekli doymamış yağ içerir. Salata ve yemeklere rahatlıkla ekleyebilirsiniz.
10- KURUYEMİŞLER
Kalp dostu, yaşlanma karşıtı ve yüksek lifli kuruyemişler ketojenik diyette tüketilebilir. Badem, Brezilya fındığı, kaju fıstığı, ceviz, Antep fıstığı, Chia tohum, kabak çekirdeği, keten tohumu, susam tüketebilirsiniz.
11- ORMAN MEYVELERİ
Böğürtlen, yaban mersini, ahududu ve çilek gibi orman meyveleri, besin açısından zengindir ve hastalık riskini düşürür.
12- TEREYAĞI VE KREMA
Her ikisi de karbonhidrat içermez ve kalp sağlığı açısından faydalıdır.
13- NOODLE
Shirataki noodle'ın bir porsiyonunda 1 gram karbonhidrat bulunur. Kan şekerini dengeleyebilir.
14- ZEYTİN
Antioksidan açısından son derece zengin olan zeytin, kalp hastalıklarını da önler.
15- ŞEKERSİZ ÇAY VE KAHVE
Metabolizmayı hızlandıran, fiziksel ve ruhsal dinginlik veren çay ve kahve, şekersiz tüketildiği sürece keto dostudur. Ayrıca diyabet riskini de düşürür.
16- BİTTER ÇİKOLATA VE KAKAO TOZU
Bitter çikolata ve kakao tozu antioksidan açısından zengindir ve kalp hastalığı riskini düşürür.