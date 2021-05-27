Kevin Alexander Clark hayatını kaybetti

Henüz 13 yaşındayen 2003 yılının popüler filmlerinden School of Rock'te canlandırdığı Freedy "Spazzy McGee" Jones karakteriyle üne kavuşan ve müzisyen olarak yoluna devam eden Kevin Alexander Clark geçirdiği trafik kazası sonucu 32 yaşında hayatını kaybetti.

BİSİKLETİYLE GEZİYORDU

Chicago Sun Times'ta yer alan habere göre bisikletiyle gezmekte olan Clark'a bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan müzisyen kurtarılamadı. Avondale'de meydana gelen olayda Clark'a çarpan aracın sürücüsünün 20 yaşında genç bir kız olduğu açıklandı.

"ÇOK ERKENDİ, GÜZEL BİR RUHU VARDI"

School of Rock filminin yıldızlarından Jack Black, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Kevin öldü, çok erkendi, güzel bir ruhu vardı. Harika anılarımız oldu. Kalbim kırıldı. Ailesine başsağlığı diliyorum" diye yazdı. Daha 2 yaşındayken bateri çalmaya başlayan Kevin Alexander Clark, School of Rock dışında bir filmde oynamadı. Müzisyen olmayı tercih eden Clark son dönemde çeşitli Chicago müzik gruplarında çalışıyordu.