Son üç yılda Golden State Warriors formasıyla iki NBA şampiyonluğu yaşarken iki de final MVP’si ödülünün sahibi olan süper yıldız Kevin Durant Brooklyn Nets ile anlaştı.

Anlaşma gereği Durant, Nets‘ten dört yılda 164 milyon dolar alacak. Yıldız isim Nets'te Kyrie Irving'le birlikte forma giyecek.