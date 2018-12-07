Kevin Hart kimdir? Kaç yaşında?

Her yıl milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izlenen Oscar Ödülleri'ni bu yıl Kevin Hart'ın sunacağı duyurulmuştu. Oyuncu ve komedyen Kevin Hart sabah saatlerinde attığı tweet ile sunuculuktan çekildiğini açıkladı. Bu vazgeçişin sebebi ise Kevin Hart'ın geçmiş yıllarda yine Twitter hesabından eşcinsellere yönelik hakaret içeren şeyler paylaşmış olması. Bu flaş gelişme sonrası Kevin Hart hakkındaki bilgiler araştırılmaya başlandı.

KEVIN HART KİMDİR?

Amerikalı komedyen, oyuncu, yapımcı ve metin yazarı. Kevin Hart, 6 Temmuz 1979 tarihinde ABD'nin Philadelphia, Pennsylvania şehrinde dünyaya geldi. Kevin Hart, annesi Nancy Hart tarafından tek başına büyütüldü. Robert Hart adında bir abisi vardır. 14 Nisan 2013'te alkollü araç kullanmaktan Kaliforniya'da gözaltına alındı. 5 Ağustos 2013'te alkol almadan araç kullanmak üzere üç yıl süreyle denetim cezasına çarptırıldı. Zor Biraderler, Sert Ol, Çılgın Düğün, Erkek Aklı gibi komedi filmlerinin kadrosunda yer aldı.

Evlilikleri: Eniko Parrish (e. 2016), Torrei Hart (e. 2003–2011)

Çocukları: Hendrix Hart, Heaven Hart, Kenzo Kash Hart