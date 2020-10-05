Futbol Kevin Mirallas Gaziantep FK ile anlaştı

Kevin Mirallas Gaziantep FK ile anlaştı

Futbol

Kevin Mirallas Gaziantep FK ile anlaştı

Transferin son günü kulüpler için hayli hareketli geçiyor. Gaziantep FK da teknik direktör Sumudica'nın talebi doğrultusunda bir forvet transferi yaptı. Belçikalı forvet Kevin Mirallas, Gaziantep'e gelerek sağlık kontrolünden geçti.

05 Ekim 2020, Pazartesi 09:53 Son Güncelleme:
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Son olarak Royal Antwerp'te forma giyen 33 yaşındaki Mirallas, kariyerinde Lille, Saint Etienne, Olympiakos, Everton, Fiorentina gibi önemli takımlarda oynadı.

Son olarak Antwerp'te oynayan ve bu yaz sözleşmesi biten Mirallas, Gaziantep FK'nın teklifini kabul etti.

Şehre gelerek sağlık kontrollerinden geçen Belçikalı golcü, bundan sonra Gaziantep FK forması giyecek.

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