Kevin Mirallas Gaziantep FK ile anlaştı

Son olarak Royal Antwerp'te forma giyen 33 yaşındaki Mirallas, kariyerinde Lille, Saint Etienne, Olympiakos, Everton, Fiorentina gibi önemli takımlarda oynadı.

Son olarak Antwerp'te oynayan ve bu yaz sözleşmesi biten Mirallas, Gaziantep FK'nın teklifini kabul etti.

Şehre gelerek sağlık kontrollerinden geçen Belçikalı golcü, bundan sonra Gaziantep FK forması giyecek.