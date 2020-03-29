Gülenay Yüce Coşkun'un Keyifli İşler Atölyesi'nde bugün tavuk suyuna şehriye çorbası tarifi, fırında patlıcan dolma tarifi ve fıstık ezmeli brownie tarifi var. İşte Keyifli İşler Atölyesi'nin Pratik Yemek Tarifleri'nden tavuk suyuna şehriye çorbası tarifi, fırında patlıcan dolma tarifi ve fıstık ezmeli brownie tarifi.

Tavuk suyuna şehriye çorbası tarifi

Kişi sayısı: 4-5

Hazırlama: 5 dakika

Pişirme süresi: 20-25 dakika

Tavuk suyuna şehriye çorbası malzemeleri

1 su bardağı arpa şehriye

1,5 lt. tavuk suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1,5 çay kaşığı tuz

1 limon suyu

1 yumurta sarısı

Tavuk suyuna şehriye çorbası yapılışı

Çorba tenceremize tereyağını alıp eritiyoruz. Eridikten sonra arpa şehriyelerimizi ekliyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Arpa şehriyeleri 5 dk. orta ateşte kavurduktan sonra pul biberi ekliyoruz 2-3 dk. daha kavuruyoruz. Ardından tavuk suyunu ve tuzunu ekleyip şehriyeler pişene kadar kısık ateşte arada bir karıştırarak pişiriyoruz. Piştikten sonra terbiyesini hazırlıyoruz ;

Yumurta sarısı ve limon suyunu çırpıyoruz ardından çorbadan bir kepçe kaseye ekleyip sıcaklığını dengeliyoruz. Devamında terbiyeyi çorbaya ekleyip orta ateşte bir taşım daha kaynatıyoruz. En son üzerine nane ekleyip servise sunuyoruz.

Afiyetler Olsun.

Fırında patlıcan dolma tarifi

Kişi sayısı:4

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 25-30 dakika

Fırında patlıcan dolma malzemeleri

4 adet kemer patlıcan

Yarım su bardağı kırık pirinç

200 gram yemeklik kıyma

1 orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates veya biber salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağ

1 tepeleme çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Çay kaşığının ucuyla karabiber

Sosu İçin;

3 adet rendelenmiş domates

Yarım bardak su veya et suyu

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağ

Fırında patlıcan dolma yapılışı

Öncelikle yaptığınız tüm patlıcan dolmalarını unutun. Hem pratik hem de çok lezzetli bir dolma tarifiyle sizlerleyim.

Patlıcanları kabuklarını soymadan 3 parçaya bölüyoruz. Böldüğümüz parçaları boylamasına yeniden kesip tuzlu suda bekletiyoruz. Patlıcanları suda bekletirken biz iç harcını hazırlıyoruz. Kuru soğanı rendeliyoruz ve tüm iç malzemeyi ekleyip yoğuruyoruz. İç harcımız da hazır olduğuna göre bu aşamada patlıcanları sudan çıkarıyoruz. Fırın tepsisine bir sıra patlıcan diziyoruz, sonra dolma harcımızı her patlıcanın üzerine ekliyoruz. Harcı ekledikten sonra patlıcanların diğer yarısını üzerine kapatıp kürdan yardımıyla sabitliyoruz.

Üst sosu için, bir kase içinde rendelenmiş domatesi ve diğer malzemeleri ekleyip karıştırıyoruz. Hazırladığımız sosu patlıcanların üzerine ekleyip ılık fırında 170 derecede kontrollü şekilde pişiriyoruz. Afiyetler Olsun.

Fırında patlıcan dolmasının püf noktası

Fırında patlıcan dolmasının en önemli püf noktası patlıcanları içi oyulmadan ve kabuğunu soymadan yapıyor olmamız. Böylelikle patlıcanı bütünüyle kullanmış oluyoruz. Bu güzel yemeğimizi kuru cacık ile servise sunabilirsiniz.

Fıstık ezmeli brownie tarifi

Kişi sayısı: 16 porsiyon

Hazırlama: 15 dakika

Pişirme: 20 - 25 dakika

Fıstık ezmeli brownie malzemeleri

4 yumurta

1 su bardağı şeker

5 yemek kaşığı tereyağ

200 gram çikolata (bitter/sütlü)

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Fıstık ezmeli brownie yapılışı

Tereyağını eritiyoruz. Erittiğimiz tereyağını ocaktan alıp, içine çikolataları ekleyip karıştırıyoruz. Böylece çikolatayı da eritiyoruz. Ayrı bir çırpma kasesinin içine yumurta ve şekeri ekleyip çırpıyoruz. Şeker tamamen eridikten sonra içine hazırladığımız tereyağlı çikolatayı karıştırıyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Çırpma işlemini bittikten sonra unu ve kakaoyu eleyerek karışıma ekliyoruz ve bir spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Bu aşamada 170 derecede fırını ısıtmaya başlıyoruz. Fırın kabımızın her yerini bir parça tereyağ ile yağlayıp brownie harcımızı döküyoruz. Fıstık ezmesini tatlı kaşığı yardımıyla, aralıklarla harcın üzerine bırakıyoruz. Kürdan yardımıyla harca karıştırıp 170 derecede fansız fırında pişiriyoruz. Afiyetler Olsun.

Keyifli İşler Atölyesi'nden günün menüsü (29 Mart 2020)

Etli bebek enginar yemeği tarifi

Kişi sayısı: 4

Hazırlama: 40 dakika

Pişirme: 20 - 25 dakika

Etli bebek enginar malzemeleri

8 adet bebek enginar

300 gram kuşbaşı doğranmış dana veya kuzu eti

1 bağ taze soğan

1 limon

2 yemek kaşığı un (1 yemek kaşığı enginarlı su için, 1 yemek kaşığı yemek için kullanacağız) 2 yemek kaşığı tereyağ

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Etli bebek enginar yemeği yapılışı

Enginarları dikey şekilde ikiye bölelim. Enginarların sığacağı bir kabın içine su, yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı unu ekleyip, karıştırıp içine enginarları ekliyoruz. Enginarlar suyun içinde beklerken etleri pişirmeye başlıyoruz. Öncelikle etleri suda haşlıyoruz ve haşladığımız suyu saklıyoruz. Etler haşlandıktan sonra pilav tenceresine 2 yemek kaşığı tereyağ ekliyoruz ve etleri de ekleyip kavurmaya başlıyoruz. Etler kavrulduktan sonra üzerine irice doğranmış taze soğanları ekliyoruz ve 3-4 dakika pişirmeye devam ediyoruz.. Taze soğanlardan sonra enginarları içleri tencereye gelecek şekilde diziyoruz ve üzerine kalan yarım limonu sıkıyoruz. 1 kasede 1 yemek kaşığı unu yarım çay bardağı su ile açıyoruz. Ardından açtığımız unlu suyu ayırdığımız et suyunun içine ekleyip, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırıp enginarların üzerine ilave ediyoruz. Enginarlar pişene kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Afiyetler Olsun.

Püf noktası

Bebek enginar yerine daha büyük enginar kullanırsanız enginarı ortadan ikiye böldükten sonra iç kısmında yer alan tüylü kısmı temizleyerek pişirebilirsiniz.

Yanında ne yakışır?

Yanında sade bulgur pilavı ile servise sunabilirsiniz.

Vişne suyunda armut tatlısı tarifi

Kişi sayısı: 4

Hazırlama: 15 dakika

Pişirme süresi: 10-15 dakika

Vişne suyunda armut tatlısı malzemeleri

4 adet armut

1 litre vişne suyu

1 su bardağı şeker

Yarım limon suyu

3 adet kakule

1 adet kabuk tarçın

3-4 adet karanfil

Üzeri için;

Kaymak veya vanilyalı dondurma

Vişne suyunda armut tatlısı yapılışı

Armutların kabuklarını soyuyoruz. Ardından ortadan ikiye uzunlamasına kesip orta yerinde yer alan çekirdekli kısmı bir çay kaşığı yardımı ile çıkarıyoruz. Çorba tenceresinin içine vişne suyunu, şekeri, limon suyunu, kakuleyi, tarçını ve karanfili ekleyip bir taşım kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra içine armutları ekleyip kısık ateşte armutlar yumuşayana kadar pişiriyoruz.

Armutların tam kıvamında piştiğini anlamak için bir çatal yardımı ile kontrol ediyoruz ve çatalın battığını anladığımızda armutları ocaktan alıyoruz. Vişne suyunun içinden çıkardığımız armutları bir servis tabağına alıp buzdolabında soğumasını bekliyoruz. Soğuyan armutları isterseniz kaymak eşliğinde, isterseniz vanilyalı dondurma eşliğinde servise sunabilirsiniz. Afiyetler Olsun.

Gülenay Yüce Coşkun

Mail adresi: gulenay.coskun@keyifliisleratolyesi.com

Instagram: gulenayyucecoskun