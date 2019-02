Pilevneli Mecidiyeköy’de açılan “Vaad Edilmemiş Topraklar” isimli yeni sergisiyle gündeme gelen Kezban Arca Batıbeki sanatseverlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İnternette ‘Kezban Arca Batıbeki kimdir?’ soruları soruluyor. İşte Kezban Arca Batıbeki’in hikayesi…

Kezban Arca Batıbeki; “Vaad Edilmemiş Topraklar” isimli yeni kişisel sergisi ve sergi için hazırlanan kitabıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 12 Şubat’ta Pilevneli Mecidiyeköy’de açılan kişisel sergisi “Vaad Edilmemiş Topraklar” 24 Mart 2019 tarihine kadar devam edecek.

“Vaad Edilmemiş Topraklar” sergisi ile Batıbeki, kolajlarında kullandığı imgelerinde; mültecilerin otantik temsiliyeti ya da marjinalleştirilmesi riskine karşı her zamanki mesafeli tavrını korurken, kendine özgü sanatsal yorumlama pratiğiyle temayı dengeli ve yaratıcı bir aktarımla, farklı bir şekilde ele alıyor. Sanatçının internetten ve basılı yayınlardan elde ettiği, sınırlar ve ulaşılan yeni topraklardaki insanlık hallerine dair görüntüler, düşsel ve aynı zamanda ideal olarak tanımlanan manzaraları merkezine aldığı resimlerin gerçeküstü sahneleriyle kaynaşıyor ve bizi insanlık durumlarına karşı sorularla baş başa bırakıyor.

KEZBAN ARCA BATIBEKİ KİMDİR?

Türk ressam, grafiker ve fotoğrafçı Kezban Arca Batıbeki, Türk sinemasında 100’den fazla filme imza atan Atıf Yılmaz’ın kızıdır. 1956 İstanbul doğumlu olan Kezban Arca Batıbeki, 1980 yılında İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu. 1983 te gittiği ve uzun süre kaldığı Oxford ve Londra’da resim üzerine yoğunlaştı. 1984 ten itibaren popüler kültür ve üzerine yaptığı resimlerle Çağdaş sanat ortamında tanınmaya başladı. 21 kişisel sergi açtı, birçok yurtiçi ve yurtdışı karma sergiye katıldı.

Sanat kariyerine kitap ve dergi illüstrasyonları ve afişler yaparak başlayan sanatçı 1984 yılından bu yana resim, fotoğraf, yerleştirme, kısa filmler üretti caz ve seyahat üzerine seri yazılar yazdı. 1985 yılında Tiglat Resim Yarışması 2.lik ödülü, 1992-1993 yılında Esbank Yarışması büyük ödüllerinin sahibi oldu.

KİŞİSEL SERGİLER

2004 Yolda / The Bunka Quint Gallery in the Costume Design Museum / Tokyo – Japonya

2005 I Shot Andy Warhol in İstanbul / Proje4L Elgiz Çağdaş Sanat Müzesi – Artvarium / İstanbul

2010 "Pulp Fiction" / Passage Petits-Champs 1/ İstanbul

2011 “Pulp Fiction - The Sequel* / LTMH Gallery / New York

2012 “He Loves me...She loves me not ! “ / Leila Heller Gallery NY ile birlikte Anima Gallery collaboration with Leila Heller / Doha - Qatar

KARMA SERGİLER

2005 I Shot Andy Warhol in İstanbul / Cinema Odysee - 17. Türk Sinema Günleri / Strasbourg – France

2007 Istanbul Now / Lukas Feichtner Art Gallery / Viyana – Avusturya

2008 Baku Bienali / Baku – Azerbaycan

2008 "Truths and Mirages" Video Art sergisi / Sofya – Bulgaria

2010 “Istanbul Cool” / LTMH Gallery / New York

2010 “Uluorta” / İstanbul 2010 SANAT LİMANI / Istanbul

2011 “Hayal ve Hakikat’ / İstanbul Modern / İstanbul

2012 “Ortadoğu’da Güncel Sanat” / The Deborah Colton Gallery Ve Leila Heller işbirliğiyle / Houston –USA