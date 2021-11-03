Haberler Kültür & Sanat Haberleri Kezzo: Rap kültürünü hafife alıyorlar, herkes rapçi olamaz Kezzo: Rap kültürünü hafife alıyorlar, herkes rapçi olamaz Kültür & Sanat MACH7NE, Karanlık, Kehanet gibi albümlerle Türkçe Rap dünyasının önde gelen isimlerinden Kezzo ile bu videoda mühendislikten Rap müziğe uzanan yolculuğunu konuştuk. 03 Kasım 2021, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme: 03.11.2021 11:28 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ kezzo rap rapçi rap müziği türkçe rap Yazarlarımızdan Bir Star'la ünlü olan göl Burak Akkul Geçinmeye gönlün var mı? Şirin Sever İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’na yeniden merhaba diyor! Gözde Hatunoğlu Hiç botoks yaptırmamış bir oyuncu; Hatice Aslan Şule Özdemir Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi? Bengisu Özkes Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar Ayça Okay Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş Gülüm Dağlı Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak Gizem Şeho BUNLARI DA OKUYUN Hülya Koçyiğit'ten popülist sinema eleştirisi Netflix, şimdi de mobil oyun dünyasına girdi Kızılırmak'ın renkli taşları tabloya dönüştü Pasifik'te koruma koridor oluşturulacak Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu