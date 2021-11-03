Kültür & Sanat Kezzo: Rap kültürünü hafife alıyorlar, herkes rapçi olamaz

Kezzo: Rap kültürünü hafife alıyorlar, herkes rapçi olamaz

Kültür & Sanat

Kezzo: Rap kültürünü hafife alıyorlar, herkes rapçi olamaz

MACH7NE, Karanlık, Kehanet gibi albümlerle Türkçe Rap dünyasının önde gelen isimlerinden Kezzo ile bu videoda mühendislikten Rap müziğe uzanan yolculuğunu konuştuk.

03 Kasım 2021, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News





Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Bir Star'la ünlü olan göl
Burak Akkul
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’na yeniden merhaba diyor!
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Hiç botoks yaptırmamış bir oyuncu; Hatice Aslan
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
Sanat, ekolojik dönüşüm sağlayabilir mi?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eternals filmine kötü haber!