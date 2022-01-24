KGM'den yol durumuyla ilgili son dakika açıklaması
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçların Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletileceğini açıkladı.
24 Ocak 2022, Pazartesi 18:41 Son Güncelleme:
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KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Anadolu'dan İstanbul'a gelişlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçlar Bursa, Yalova, İzmit, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de uygun yerlerde bekletilecektir. Zorunlu haller dışında İstanbul istikametine yola çıkılmaması gerekmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.
ANKARA (İHA)
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