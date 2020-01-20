İrlandalı kafes dövüşçüsü Conor McGregor (31), Rus dövüşçü Habib Nurmagedov (31) ile 2018’de çıktığı maçta ağır bir yenilgi almıştı. McGregor, birkaç ay sonra da emekliye ayrıldığını açıklamıştı. Önceki gece Las bVegas’ta, ABD’li ‘Kovboy’ lakaplı dövüşçü Donald Cerrone (36) ile ringe çıktı. Sadece 40 saniyede rakibini nakavt etti. Amerikan dövüş sanatları organizasyonu UFC’nin düzenlediği maça 3 milyon dolara çıkan McGregor, yüzü olduğu viski markası ve spor giyim markalarıyla sponsorluklar sayesinde geceden 80 milyon dolar kazandığını açıkladı.

Rakibini de kalkındırdı

Rakibi Cerrone ise 1.3 milyon dolar ile kariyerinin en büyük kazancını elde etti. Bu ses getiren maç sonrası Nurmagedov, McGregor’a meydan okudu. 100 milyon dolar karşılığında yeniden maça hazır olduğunu söyledi.

McGregor’ın bir diğer ezeli rakibi ABD’li dövüşçü Floyd Mayweather da (42) bu yıl kozlarını paylaşacaklarını açıkladı.

Conor McGregor, zaferi için “En çok rakibimin en iyi yeteneği olan uçan tekmeye çalıştım” dedi.

Maçı düzenleyen Amerikan dövüş sanatları organizasyonu UFC, 7 milyar doları aşan değeriyle dünyanın en büyüğü.





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