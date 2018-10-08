İrlandalı Conor McGregor ve Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov'u karşı karşıya getiren UFC hafif sıklet unvan maçı olaylı bitti. Maçın ardından çıkan olaylar esnasında, görevliler tribünlere atlayan Khabib Nurmagomedov'u zorlukla sakinleştirebildi.

'AİLEME, ÜLKEME VE DİNİME HAKARET ETTİ'

Çıkan olaylar hakkında konuşan Khabib Nurmagomedov, "Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez" dedi.

Öte yandan Nurmagomedov’un 9 yaşındayken ayıyla güreştiği görüntüler ortaya çıktı.

KAZANDIĞI PARA VERİLMEYECEK

Maçtaki olaylarla ilgili başlatılan soruşturma bitene kadar Nurmagomedov’un kazandığı 12.2 milyon lira verilmeyecek. McGregor ise yenilmesine rağmen 18.3 milyon lira aldı.

MCGREGOR'DAN PAYLAŞIM

Khabib Nurmagomedov'a yenilen Conor McGregor, Twitter üzerinden bir mesaj paylaşarak, "Maçı kaybettik ama savaşı kazandık. Savaş devam ediyor" yazdı.

KHABİB NURMAGOMEDOV KİMDİR?

Dağıstanlı kafes dövüşçüsü 20 Eylül 1988 yılında Tsumadinsky District, Rusya'da dünyaya geldi. Şu anki UFC hafif siklet şampiyonudur.27 müsabakalık yenilgisiz kariyeriyle, karma dövüş sanatlarında güncel en uzun süre yenilgisiz seriye sahip kişidir. UFC'nin ilk Rus ve ilk Müslüman şampiyonudur.