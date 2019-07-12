Khedira transferinde flaş gelişme

Juventus'ta geçtiğimiz sezon gerek kalp problemleri gerekse de uzun süreli sakatlıkları nedeniyle çok az maçta forma şansı bulabilen Alman futbolcu Sami Khedira'nın bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

İtalyan basını, 32 yaşındaki dünyaca ünlü orta saha oyuncusu için önce Beşiktaş, ardından da Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğunu iddia etmişti.

Kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesi beklenen ve ancak yüksek maaşı nedeniyle Türkiye'ye transfer olması bir hayli zor görünen Alman futbolcuyla ilgili İtalyan basınından flaş bir son dakika haberi geldi.

İTALYAN BASINI YAZDI

Çizme'nin önde gelen spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un muhabirlerinden Nicolo Schira, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Khedira'nın geleceğiyle ilgili kararını verdiğini duyurdu.

Schira, "Sami Khedira, Juventus'tan ayrılıyor. MLS, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den gelen teklifler onu ikna etmedi. Kendisi, şu an için Bundesliga'ya geri dönmeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

2010 yazında altyapısından yetiştiği Stuttgart'tan ayrılarak Real Madrid'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 2015 yazında da bedelsiz olarak Juventus'un yolunu tutmuştu.

Yunus Dilber / Fanatik