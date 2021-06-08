Khloe Kardashian 'yaratık' benzetmesine tepki gösterdi

36 yaşındaki reality show yıldızı ve iş kadını Khloe Kardashian, sosyal medyada reklam yüzü olduğu migren ilacının tanıtımını yaparken eleştirilerin hedefine yerleşti.

Bir Twitter kullanıcısı, “Ne tür bir ilaç firması bu kadar çok estetik yaptırıp yaratığa dönen birini reklam yüzü olarak seçer?” şeklinde yorum yapınca, Kardashian, genelde pek yapmasa da bu eleştiriye kayıtsız kalamadı ve yanıt verdi.

'KENDİNİ FEMİNİST OLARAK GÖRMEMELİSİN'

Khloe Kardashian, “Böyle hissettiğin için üzgünüm. Beni engelleme ya da takip etmeme hakkın var. Orada sessizce ağrı çeken pek çok kişiye yardım etmeye çalışıyorum. Sen tamamen kendi fikirlerini dile getiriyorsun. Ben de benimkini” şeklinde yorum yaptı.

Kardashian ayrıca eleştiren kişinin "feminist" yazan Twitter biyografisini de hedef aldı ve "Bir kadına sebepsiz yere saldırıyorsan kendini feminist olarak görmemen gerektiğini düşünüyorum" dedi.

FİLTRESİZ FOTOĞRAFI SIZDIRILMIŞTI

Bir çocuk annesi Khloe Kardashian’ın filtresiz fotoğrafı nisan ayında internete sızdırılmış, sosyal medyada gündem olmuştu. Kardashian, fotoğrafı nedeniyle eleştirilmesi üzerine, “Bu hafta yayınlanan fotoğraf çok güzel. Ama tüm hayatı boyunca beden imajıyla mücadele eden biri olarak, biri kötü ışıkta veya bu noktaya gelmek için çok çalıştıktan sonra vücudunuzu olduğu gibi yakalamayan bir fotoğrafınızı çektiğinde ve bunu tüm dünyayla paylaştığında, kim olduğunuzdan bağımsız olarak, onu paylaşmasını istememe hakkınız olmalı” şeklinde açıklama yapmıştı.