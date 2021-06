Khloe Kardashian’dan estetik itirafı

Kardashian Ailesi’nin en popüler üyelerinden Khloe Kardashian, görünümündeki değişikliğin estetik mucizesi olduğu söylentilerine son noktayı koydu. Ailece yer aldıkları 'Keeping Up With the Kardashians' adlı reality show programının yeni bölümünde; bu konu gündeme geldi.

The Good American adlı programda Andy Cohen’in sorularını yanıtlayan Kardashian, hakkında çıkan estetik iddialarının kendisini her zaman öfkelendirdiğini söyleyerek, sadece bir kez burun ameliyatı olduğunu anlattı.

'BEN SADECE BİR KEZ BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDIM'

36 yaşındaki Kardashian, “Benim için herkes ‘Üçüncü yüz estetiği oldu’ diyor. Ama ben sadece bir kez burun estetiği yaptırdım” diye konuştu.

Cohen’e, “Bir röportajda burnum hakkında soru soran tek kişisin” diyen Khloe Kardashian, “Dolgu da yaptırdım ama botoks yaptırmadım” ifadelerini kullandı.

FİLTRESİZ FOTOĞRAFI SIZDIRILMIŞTI

Bir çocuk annesi reality show yıldızının filtresiz fotoğrafı nisan ayında internete sızdırılmış, sosyal medyada gündem olmuştu.

Kardashian, fotoğrafı nedeniyle eleştirilmesi üzerine, “Bu hafta yayınlanan fotoğraf çok güzel. Ama tüm hayatı boyunca beden imajıyla mücadele eden biri olarak, biri kötü ışıkta veya bu noktaya gelmek için çok çalıştıktan sonra vücudunuzu olduğu gibi yakalamayan bir fotoğrafınızı çektiğinde ve bunu tüm dünyayla paylaştığında, kim olduğunuzdan bağımsız olarak, onu paylaşmasını istememe hakkınız olmalı” şeklinde açıklama yapmıştı.