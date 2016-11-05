Kıșın cilt ve saç bakımı için kahve kullanın!
Kıșın kuruyan ve kırıșan cilt için kahve peelingi, saç bakımı için ise kahve maskesi kullanın
Kahve kıșın cilt bakımı ve saç uzatmak için gerekli olan antioksidanlar ile doludur. Sadece bu antioksidanlar saç büyümesini desteklemez, aynı zamanda saç kaybını önler ve hasarlı saçınızı koruyarak saçınıza ve saç derinizin sağlığını korumaya yardımcıdır.
Kahve saçları dolgunlaștıran ve saç foliküllerinin üremesini artıran besin maddeleri içerir. Yapılan çalıșmalarda, bir araștırmacı, kafein ile hızlı saç uzaması arasında bir korelasyon bulmuștur. Çalıșmada, kahve ile tedavi edilen kontrol grubu hızlı saç uzaması görülmüștür ve önemli ölçüde % 33’ten 40 saç tellerinin uzunluğu artmıştır.
Sağlıklı cilt için ve cildi pul pul dökmesi için kullanılır. Malzemeler:
1/4 su bardağı ince çekilmiș kahve
1/2 su bardağı șeker
2 yemek kașığı hindistan cevizi yağı
2 çorba kașığı hint yağı
1/2 çay kașığı doğal vanilya özü
Yapılıșı:
1. Orta boy bir kapta kahve ve șekeri karıștırın.
2.İçine vanilyayı ekleyin ve iyice karıștırın.
3.Yağları da ekleyin ve kașık ile iyice karıștırın.
Kahve kadınların kabusu selülite ilaç gibi geliyor!
Malzemeler:
1. Çeyrek fincan öğütülmüș kahve
2. 1 yumurta beyazı
3. 1 yemek kașığı doğal zeytinyağı
Hazırlama – uygulama:
1. Bir yumurta beyazı ile kahve telvesini karıștırın 1 çorba kașığı zeytinyağı ekleyin.
2. Bir Peeling fırçası ile sorunlu alanlara ve yüzünüze kahve telvesi peelingi ile masaj yapın.
Siyah noktalara çözüm: Zeytinyağı ve kahve
Kahve saçları dolgunlaștıran ve saç foliküllerinin üremesini artıran besin maddeleri içerir. Yapılan çalıșmalarda, bir araștırmacı, kafein ile hızlı saç uzaması arasında bir korelasyon bulmuștur. Çalıșmada, kahve ile tedavi edilen kontrol grubu hızlı saç uzaması görülmüștür ve önemli ölçüde % 33’ten 40 saç tellerinin uzunluğu artmıştır.
Kahve ile kıșın cilt bakımı
Vanilyalı Latte ile Kahve Peelingi
Sağlıklı cilt için ve cildi pul pul dökmesi için kullanılır. Malzemeler:
1/4 su bardağı ince çekilmiș kahve
1/2 su bardağı șeker
2 yemek kașığı hindistan cevizi yağı
2 çorba kașığı hint yağı
1/2 çay kașığı doğal vanilya özü
Yapılıșı:
1. Orta boy bir kapta kahve ve șekeri karıștırın.
2.İçine vanilyayı ekleyin ve iyice karıștırın.
3.Yağları da ekleyin ve kașık ile iyice karıștırın.
Kahve kadınların kabusu selülite ilaç gibi geliyor!
Kışın kuru eller ve cilt için kahve peelingi
Malzemeler:
1. Çeyrek fincan öğütülmüș kahve
2. 1 yumurta beyazı
3. 1 yemek kașığı doğal zeytinyağı
Hazırlama – uygulama:
1. Bir yumurta beyazı ile kahve telvesini karıștırın 1 çorba kașığı zeytinyağı ekleyin.
2. Bir Peeling fırçası ile sorunlu alanlara ve yüzünüze kahve telvesi peelingi ile masaj yapın.
Siyah noktalara çözüm: Zeytinyağı ve kahve