Kıșın cilt ve saç bakımı için kahve kullanın!



Kahve ile kıșın cilt bakımı



Vanilyalı Latte ile Kahve Peelingi



Kışın kuru eller ve cilt için kahve peelingi

Kahve kıșın cilt bakımı ve saç uzatmak için gerekli olan antioksidanlar ile doludur. Sadece bu antioksidanlar saç büyümesini desteklemez, aynı zamanda saç kaybını önler ve hasarlı saçınızı koruyarak saçınıza ve saç derinizin sağlığını korumaya yardımcıdır.Kahve saçları dolgunlaștıran ve saç foliküllerinin üremesini artıran besin maddeleri içerir. Yapılan çalıșmalarda, bir araștırmacı, kafein ile hızlı saç uzaması arasında bir korelasyon bulmuștur. Çalıșmada, kahve ile tedavi edilen kontrol grubu hızlı saç uzaması görülmüștür ve önemli ölçüde % 33’ten 40 saç tellerinin uzunluğu artmıştır.Sağlıklı cilt için ve cildi pul pul dökmesi için kullanılır. Malzemeler:1/4 su bardağı ince çekilmiș kahve1/2 su bardağı șeker2 yemek kașığı hindistan cevizi yağı2 çorba kașığı hint yağı1/2 çay kașığı doğal vanilya özüYapılıșı:1. Orta boy bir kapta kahve ve șekeri karıștırın.2.İçine vanilyayı ekleyin ve iyice karıștırın.3.Yağları da ekleyin ve kașık ile iyice karıștırın.Malzemeler:1. Çeyrek fincan öğütülmüș kahve2. 1 yumurta beyazı3. 1 yemek kașığı doğal zeytinyağıHazırlama – uygulama:1. Bir yumurta beyazı ile kahve telvesini karıștırın 1 çorba kașığı zeytinyağı ekleyin.2. Bir Peeling fırçası ile sorunlu alanlara ve yüzünüze kahve telvesi peelingi ile masaj yapın.