Kia Rio Uzun Dönem Testi Bitti, İşte Sonuçlar..

Arabam.com olarak bir uzun dönem testimizin daha sonuna geldik. Kia markasını B segmentinde temsil eden Kia Rio 1.4 CRDi modeli ile 9496 km’yi geride bıraktık. Testimizin ilk etabını bir önceki ay yayınlamıştık. Şimdiyse son etapta Selim Erkek ve Hasan Aytekin’in araçla ilgili yorumlarını bulabilirsiniz. Ayrıca 15 bin bakına giren aracımızın, bakım masraflarını da öğrenebileceksiniz.

Yorum- Selim Erkek

Güney Koreli üreticilerin Avrupalı rakipleriyle boy ölçüşecek modeller hazırlayacakları kimin aklına gelirdi ki? Çok değil 2 sene öncesinde kimsenin aklında VW Polo mu alsam yoksa Kia Rio mu alsam diye bir soru olamazdı. Kia bu noktaya gelmek için ilk adımını tasarımlarını değiştirerek attı. Eski Kia’ların sıradan tasarımlarından sonra yeni modeller sanat eseri gibi duruyorlar. En önemlisi bu tasarım değişikliği sayesinde markanın imajı çok yükseldi. İnsanlar artık yeni bir Kia modeli çıkacağında heyecanla bekliyorlar ki bir marka açısından bu çok önemli. Gelelim Kia Rio ile geçen uzun yol deneyimlerine.

Karakteri tasarımından!

Kia Rio’nun keskin hatlarla şekillendirilmiş tasarımı neredeyse herkesin beğenisini kazanıyor. Otomobili gören neredeyse herkes tasarımının çok hoşuna gittiğini söyledi. Dizayn anlamında rakiplerinin çoğundan daha ileride olan Rio, Ford Fiesta ile birlikte segmentinin en iyi görünen modellerinden. Otomobilin tasarımında dikkat çekici noktalardan biri de, tasarım uğruna bir şeylerden vazgeçilmemiş olması. Bazı modellerde tasarımdan kaynaklı görüş problemleri veya baş mesafesi sorunları yaşanırken, Rio’da bu tarz sıkıntılar yaşanmıyor. Özelikle görüş açıları gayet başarılı fakat standart donanımında arka park sensörü sunulsaymış hiç fena olmazmış!

Rio sınıfının en uzun aks mesafesine sahip otomobili. Bu sayede arka koltuklarında iyi bir diz mesafesi sunabiliyor. Bagaj hacmi ise en bilindik rakipleri Ford Fiesta ve VW Polo ile benzer seviyede.

İçerisi iyi hissettiriyor!

Dış tasarımın bu kadar iddialı olması, iç tasarım hazırlanırken Kia tasarımcılarının üzerinde bir baskı oluşturmuş olmalı. Bu kadar iyi görünen bir otomobilde iç mekanda gösterişli olmalı. Neyse ki Kia bu işin altından kalkmayı başarmış. Araçta iyi görüntü ile ergonomi harmanlanmış. Direksiyon tasarımı çok başarılı ve üzerinden ses sistemini ve yol bilgisayarını kontrol edebiliyorsunuz. Kırmızı beyaz aydınlatmalı gösterge paneli derine yerleştirilmiş ve sportif bir havası var. Orta konsol ne VW Polo kadar sıradan ne de Ford Fiesta kadar karmaşık. Ses sisteminin ve klimanın kontrolü çok kolay. Renault Clio’nun ses sisteminden sonra bu ses sistemini kullanmak çocuk oyuncağı! Ses sistemi 1GB dahili hafızaya sahip ve bu sayede yanınızda CD veya USB bellek taşıma derdini ortadan kaldırıyor. Tabi USB veya AUX girişi üzerinden müzik çalabilmesi de çok güzel bir özellik. Rio yanınızdaki müziği ses sisteminden vermek konusunda her türlü kolaylığı sağlıyor. Cep telefonunuzdaki müzikleri de Bluetooth üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Keşke ses kalitesi de biraz daha iyi olsaydı!

Rio’nun iç mekanında bol sayıda eşya gözü var. Özellikle vites kolunun önündeki kısım çok kullanışlı. Büyük torpido gözü de pek çok eşyaya ev sahipliği yapabiliyor.

Arka koltukları rahat B segmenti olur mu?

Olmaz ama Kia Rio yine de rakiplerinin arasında en iyilerinden. Ford Fiesta’daki sıkışıklığı kesinlikle yaşamıyorsunuz. Diz mesafesi yeterli olmadığı zaman uzun yolculuklar arkada oturanlar için işkenceye dönüşebiliyor fakat Rio’da bu konuda hiç sıkıntı yaşamadık. Modelin koltukları çok yumuşak fakat bu yapı hem yeterli konforu sunamıyor hem de ön koltuklarda yeterli yan desteği sağlayamıyor. Rio’nun koltuklarının biraz daha dolgulu olması iyi olurdu.

‘Sert yapı rahatsız edici değil’

Kia Rio sert olarak nitelendirebileceğimiz bir yapıya sahip. Bu sebeple otomobil yoldaki çukurlardan geçerken içeridekilere çok nazik davranmıyor. Rio’yu iri gösteren 16 inçlik jantların da bu konuda suçu olduğunu söyleyebiliriz. Neyse ki Rio gayet iyi yol tutuyor ve bu sayede hızlı giderken önünüze çıkan çukurlardan rahatlıkla kaçabiliyorsunuz. Üstelik modelin standart donanımda sunduğu elektronik stabilite programı (ESP), her hareketinizi denetliyor ve gerektiğinde Rio’yu çizgisine döndürmekte zorlanmıyor. Çukurdan kaçmak yerine fren yapmayı tercih edenlerdenseniz Rio sizi yine mahcup etmiyor. Frenlerin dozlaması gayet iyi ve durma mesafesi güven veriyor.

Peki ne kadar yakıyor?

Pek çok kişinin en çok merak ettiği noktanın burası olduğunu biliyorum. Kia Rio’nun 1.4 litrelik dizel motoru 6 kademeli şanzımanla birlikte çalışıyor. Doğru kullanıldığında çok ekonomik bir yapıya bürünen motor 5 lt/100 km’nin biraz üzerinde ortalama tüketim değerini yakalıyor. Bu rakam bizim karma kullanım sonucu elde ettiğimiz değerler. Ben 300 km’lik rotada sakin bir sürüş tarzında 4.1 lt/100 km ortalama tüketim değeri yakaladım. Üstelik araçta iki kişi ve bagajları vardı. Bu değer güncel motorin fiyatları ile hesaplandığında kilometrede 16 kuruş gibi bir rakam yapıyor. Ne dersiniz, Rio cebinizi çok seviyor değil mi?



Yorum- Hasan Aytekin

İstanbul, Kırklareli, biraz Tekirdağ, şehiriçi, şehirdışı, asfalt ve bozuk yol… Kia Rio’yu buralarda kullandım. Kia tasarımları ile sık sık haber olurken, Rio yeni tasarımı, az yakıtı ve kalitesini rakiplerine karşı üstünlük sağlamak için çaba sarf ediyor. Bakalım başarılı olabilecek mi?

Kia’nın dünyaca ünlü tasarımcısı Peter Schreyer’in yenilediği 3. nesil Rio geçen yılın son aylarında karşımıza çıktı. Markanın çekici karakterine bürünen yeni Kia Rio’yu ilk bakışta çok beğendim. Dışarıdan kaplan yüzünü andıran ön yüz, yandan yukarı doğru giden güçlü çizgiler ve alçak tavan Rio’nun tasarım ödülünü nasıl kazandığını kısaca özetliyor. İç mekan tasarımına gelince göze hoş gelen yatay çizgiler, iyi şekillendirilmiş direksiyon iç mekanın beğenilecek noktaları. Klima kontrol tuşlarının tırnak gibi olan tasarımını ve yumuşak çizgilere rağmen daha ferah beklediğim iç mekanı çok beğenmedim. Dışarıda tasarım adına alçak tavan ve çizgilerde benim için basık bir kutuyu andırması benim hoşuma gitmeyen bir yapıyı sunuyor. Rio ayrıca kullanıcısı ve tüm yolcuları için rahat bir yolculuk sunarken, yeterli sayıda saklama gözü ile beğenimi kazandı.

Yeni Kia Rio, şehir dışı kullanımı ile beklentilerimden fazlasını verdi. Küçük bir araçta şehirlerarası yol yapmak zordur. Ses ve titreşim zor bir sürüş için bir arada çalışırlar. Kia Rio bu konularda beklediğimden daha iyiydi. Sert süspansiyonlar uzun yolda rahat virajlar çıkartırken, ara yollarına girdiğim Kırklareli’nde sert kullanımıma rağmen sorun hissettirmedi. İyi şekillenmiş olduğundan bahsettiğim orta sertlikteki direksiyon ise, hem şehir içinde hem de şehir dışında beklentileri karşılıyor. Bu aracın üzerinde yapılan bu kadar çalışmanın başarıya ulaştığı bir gerçek. Yeni Rio’nun direksiyon – vites - motor üçlüsü şehir içinde düşük devirlerde biraz yavaş kalsa da kullanım olarak aracın albenisine önemli katkı yapmış. Yakıt tüketiminde ise Rio’nun dizel motoru ekonomikti. Benim kullanımım da elde ettiğim ortalama 5.7 litre gibi nispeten düşük rakam, sakin kullanımda çok daha iyi bir noktaya gelinebileceğini kanıtlıyor.

Kia Rio ile son etap benim için nasıl geçti? Rio’yu İstanbul içinde otoban dere tepe farklı yerlerde, -genelde Mecidiyeköy ve Kağıthane’de- kullandım. Yeni Rio’nun şehir içi kullanımı biraz alışma evresinden sonra gayet rahattı. Bunda direksiyonun rahat tutuşunun ve vites geçişlerinin etkisi çok büyük oldu. Bu arabanın şehir içi kullanımı için tek tavsiyem park asistanı ile birlikte almanızı olacaktır. Ayrıca Rio’nun iç mekanının 3 kişilik aileler için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Rio’yu ayrıca İstanbul- Kırıklareli arasında otobanda kullandım. Kırıklareli – Kıyıköy arasında ise ara yollar ve bozuk toprak yollar, sert süspansiyonlar ile biraz yorgun bıraksa da, bu uzun yoldan da iyi bir izlenim ile ayrıldım. Rio’nun dizel motoru gücü ile dik rampaları rahatça tırmanması ise ayrıca beğenimi kazandı. Rio’nun kliması ise bu yolculuklar boyunca bir problem yaşatmadı. Benim kullanımımda Rio’nun şık jantları, kaplan temalı ön yüzü, güç ifade eden omuz çizgisini ve alçak duruşunu beğendim. Kutu gibi hissettiren genel duruş ve iç mekanın havadar olmaması hoşlanmadığım yanları oldu. Son not olarak Kia’nın yeni Rio’da beğenilen bir modeli, daha iyi bir tasarım, az yakıtla ve iyi bir direksiyon ile ‘kaliteli, şık ve kullanım ekonomisi yüksek bir araba’ halinde getirdiğini düşünüyorum.



Servis maceramız

Uzun dönem test aracımız Kia Rio, beklide bugüne kadar ki en sorunsuz test otomobilimiz oldu. Yaptığımız 9496 km içerisinde aracımız mekanik veya elektronik tek bir sorun bile yaşamadı. 15 bin bakımı için yaptığımız servis ziyaretimizdeyse yağ ve filtre değişimleri yapıldı. Bu işlem için ödenen miktarsa 358,71 TL oldu.



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