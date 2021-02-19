Kibariye: İçim hâlâ kanıyor

Kibariye, Exxen’de yayınlanan Katarsis programına açıklamalar yaptı. Annesinin (Makbule Tokmak) hep haklı olduğunu söyleyen şarkıcı “Annemin ayaklarını öperim. Fakirdik ama huzurluyduk. Annem çok akıllı ve çok idareciydi. ‘Aç da olsanız kimseden bir şey istemeyin’ diye öğüt verirdi. Anne olduktan sonra kıymetini daha çok bildim” dedi.

"Kinci değilim"

Olduğu gibi göründüğünün de altını çizen şarkıcı “Güçlüyüm, sabırlıyım, kinci ve sahtekar değilim. Kimsenin ekmeği ile değil sırf gırtlağımla büyüdüm. Sansasyonlarla gündeme gelmedim. Her şeyimi gizli, saklı tuttum. 45 sene çok yalnız yaşadım. Işıkları kapatıp stüdyoda şarkıyı söylerken içim ağlıyordu. Kimse zannetmesin ki Kibariye hep kahkaha atıyor. Benim içim hâlâ kanıyor” diye konuştu.

"Öcü müyüm ben"