Magazin Kibariye: İçim hâlâ kanıyor

Kibariye: İçim hâlâ kanıyor

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Kibariye: İçim hâlâ kanıyor

Kibariye, Exxen’de yayınlanan Katarsis programında zorlu hayatını anlattı. Olduğu gibi göründüğünü söyleyen şarkıcı "Kimse zannetmesin ki Kibariye hep kahkaha atıyor. Benim içim hâlâ kanıyor” dedi.

19 Şubat 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Kibariye, Exxen’de yayınlanan Katarsis programına açıklamalar yaptı. Annesinin (Makbule Tokmak) hep haklı olduğunu söyleyen şarkıcı “Annemin ayaklarını öperim. Fakirdik ama huzurluyduk. Annem çok akıllı ve çok idareciydi. ‘Aç da olsanız kimseden bir şey istemeyin’ diye öğüt verirdi. Anne olduktan sonra kıymetini daha çok bildim” dedi.

"Kinci değilim"

Olduğu gibi göründüğünün de altını çizen şarkıcı “Güçlüyüm, sabırlıyım, kinci ve sahtekar değilim. Kimsenin ekmeği ile değil sırf gırtlağımla büyüdüm. Sansasyonlarla gündeme gelmedim. Her şeyimi gizli, saklı tuttum. 45 sene çok yalnız yaşadım. Işıkları kapatıp stüdyoda şarkıyı söylerken içim ağlıyordu. Kimse zannetmesin ki Kibariye hep kahkaha atıyor. Benim içim hâlâ kanıyor” diye konuştu.

"Öcü müyüm ben"

  • “Seda Sayan ile 35-40 sene birlikte yaşadık. Kiramız 200 liraydı. Seda temizlik, ben yemek yapardım. Çok güzel anlaşırdık.”
  • “Bana imza atmayı bile Seda öğretti. Hiç okula gitmedim. Fakirdik, ekmeği zor buluyorduk. O yüzden annemlere hak veriyorum.”
  • “Kara kuru bir şey diye beğenmedikleri için bana perde arkasından şarkı söylettiler. Öcü müyüm ben? İnsanlar alkışlıyor ve göremiyorsun. Bir gün perdeyi açıp söyledim. Seyircilerim de ‘Kaşı gözü değil ses önemli’ dedi. Sonra Kiboş merdivenlerden hiç inmedi.”
  • “İlk çıktığım zaman çok yadırgandım. ‘Çingene’ dahil birçok şey dediler. O zaman çocuktum ve korkuyordum. 30 yaşında kendime geldim. Hakaret ve hor görmelerin hakkından terbiyemle geldim. Onlara iyi davrandım, ‘Hepimiz kardeşiz, küçülen büyür’ dedim. İnsan insandır!”

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