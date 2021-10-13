Kibariye ile ilgili şok iddia! Kuaför ücretini ödemedi mi?

İddiaya göre, eşi Ali Küçükbalçık ile birlikte kaynak saç yapan bir işletmeye gelen sanatçı Kibariye, 3 saat süren işlem sonrası aldığı hizmetin bedeli olan 4 bin 200 lira tutarındaki borcunu ödemeden dükkândan ayrıldı.

Ödeme alamayan iş yeri sahipleri ise Kibariye’nin danışmanı ile iletişime geçerek, ödeme yapılmasını talep edince araya Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık girdi. Küçükbalçık bu tutarı ödemeyeceklerini belirterek, telefonu kapattı ve işletme sahiplerinin numarasını engelledi.

Bugün 2. Sayfa programına bağlanan işletme yöneticisi Kemal Bamdelen yaşananları canlı yayında anlattı:

“Kibariye hanım geldi, saçlarını yaptıracağını söyledi, biz de yaptık. Buradan mutlu bir şekilde ayrıldı, kendisi de söylüyor…

Parayı vermeden gittiler, burada bir arkadaş bıraktılar rehin olarak 4-5 saat durdu dükkânda parayı ödemediler… Ali bey ‘parayı medya danışmanıma verdim’ dedi. Medya danışmanına sordum ‘kimse para vermedi’ dedi. ‘Biri yalan söylüyor ama hanginiz’ deyip Ali beyi tekrar aradım.

Ali Bey ‘4200 TL değil de bunu reklam karşılığı yapalım’ teklifinde bulundu. Ben de ‘en başından söyledim size böyle bir çalışmamız yok. Bizim böyle bir reklama da ihtiyacımız yok’ cevabını verdim. ‘O zaman yarısını vereyim’ dedi. Ben de kendilerini medyaya vereceğimi söyledim. Bence bu olaylardan Kibariye hanımın haberi yoktu sonradan öğrenmiş olabilir. Bu işleri organize den eşi Ali beydir. Bu olay duyulduktan sonra çok sayıda mağdur ulaştı. Çok problem yaşamışlar. Biz Kibariye hanım için dükkanı 5-6 saat kapattık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz.”