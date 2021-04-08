Magazin Kibariye uçakta fenalaştı, ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı

Kibariye uçakta fenalaştı, ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı

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Kibariye uçakta fenalaştı, ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı

Kibariye, İstanbul'dan İzmir'e uçakla yolculuk yaptığı sırada fenalaştı. Ünlü şarkıcıya ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı.

08 Nisan 2021, Perşembe 00:29 Son Güncelleme:
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İstanbul'dan İzmir'e uçakla seyahat eden ünlü şarkıcı Kibariye nefes almakta zorlandı, Kibariye'ye ilk müdahaleyi yine kabin ekibi yaptı. Uçuş sonrası havalimanı sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan Kibariye'nin, valizlerini yer hizmetleri görevlileri yardımı ile aldığı öğrenildi.

SABAH


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