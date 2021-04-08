Kibariye uçakta fenalaştı, ilk müdahaleyi kabin ekibi yaptı

İstanbul'dan İzmir'e uçakla seyahat eden ünlü şarkıcı Kibariye nefes almakta zorlandı, Kibariye'ye ilk müdahaleyi yine kabin ekibi yaptı. Uçuş sonrası havalimanı sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan Kibariye'nin, valizlerini yer hizmetleri görevlileri yardımı ile aldığı öğrenildi.

SABAH







