Magazin Kibariye'nin uçuşan eteğinden rahatsız oldu beline masa örtüsü bağlattı

Kibariye'nin uçuşan eteğinden rahatsız oldu beline masa örtüsü bağlattı

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Kibariye'nin uçuşan eteğinden rahatsız oldu beline masa örtüsü bağlattı

Doğrulanmış Kibariye, dün akşam Kuşadası’nda bir otelde sahne aldı. Rüzgar nedeniyle zaman zaman elbisesinin etekleri uçuşan şarkıcı, eşinin isteği üzerine beline masa örtüsü bağladı.

08 Ağustos 2021, Pazar 21:00 Son Güncelleme:
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Kibariye, Kuşadası’nda bir otelde sahne aldı. Rüzgar nedeniyle zaman zaman elbisesinin etekleri uçuşan şarkıcı zor anlar yaşadı.

Kibariye eşi Ali Küçükbalçık'ın bu durumdan rahatsız olması üzerine Kibariye'nin beline masa örtüsünü bağlattı.

"Kocam beni çok seviyor"

Sık sık aldatma iddialarıyla gündeme gelen çift açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Kibariye son olarak, "Biz karı-koca evde hallediyoruz. Kocam beni çok seviyor. Eminim, son kararım. Ben ciddi olmayan bir şeyi kafaya takmam. Biz iyiyiz evde. Kimse için yuvamı dağıtmam ben" diye konuşmuştu.


https://www.instagram.com/p/CSTrccLFRRq/?utm_source=ig_web_copy_link


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