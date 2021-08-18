Kıbrıs Batı Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kıbrıs Batı Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacak. Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi/görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı/part-time (online) statüde öğretim elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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