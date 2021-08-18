Türkiye Kıbrıs Batı Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Kıbrıs Batı Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Kıbrıs Batı Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak

Kıbrıs Batı Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Kıbrıs Batı Üniversitesi 15 öğretim üyesi alımı yapacak. Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi/görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı/part-time (online) statüde öğretim elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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