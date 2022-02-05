Türkiye Kıbrıs Batı Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kıbrıs Batı Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

Kıbrıs Batı Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını açıkladı.

05 Şubat 2022, Cumartesi 15:41 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi/görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanununun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı/part-time (online) statüde öğretim elemanları alınacaktır"açıklaması yapıldı.


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