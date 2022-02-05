Kıbrıs Batı Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını açıkladı.
05 Şubat 2022, Cumartesi 15:41 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Üniversitemizin aşağıda belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi/görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanununun ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı/part-time (online) statüde öğretim elemanları alınacaktır"açıklaması yapıldı.
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