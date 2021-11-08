Türkiye Kıbrıs gazisi Yüksel'den acı haber! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Kıbrıs gazisi Yüksel'den acı haber! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye

Kıbrıs gazisi Yüksel'den acı haber! Koronavirüsten hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir süre önce koronavirüse yakalanan Kıbrıs Gazisi Şükrü Yüksel (67), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

08 Kasım 2021, Pazartesi 20:17 Son Güncelleme:
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Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ve bir süre önce Kovid-19'a yakalanan 2 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Şükrü Yüksel, bugün sabaha karşı tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Yüksel için evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kurt ile gazi Yüksel'in yakınları katıldı. Yüksel'in cenazesi evinin önünden helallik alındıktan sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Burhan CEYHAN / AYDIN(DHA)

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