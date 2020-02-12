Köftenin ve patatesin eşsiz uyumu Kıbrıs köftesi tarifi ile buluştu. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için Kıbrıs köftesi tarifi arıyor yada Kıbrıs köftesi nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kıbrıs köftesi tarifi, Kıbrıs köftesi nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Kıbrıs köftesi tarifi

Kıbrıs köftesi malzemeleri

- 500 gram kıyma

- 1,5 su bardağı ufalanmış ekmek içi

- 1 yumurta

- 1 çay bardağı doğranmış maydanoz

- 4 orta boy patates

- Yarım soğan

- 2 tatlı kaşığı tuz

- Nane, kimyon, pul biber, karabiber, kekik

Kıbrıs köftesi yapılışı

Patatesleri küçük rende bölümünde rendeleyin ve aynı şekilde soğanı da rendeleyin. Bütün malzemeleri bir kaba koyun ve iyice özdeşene kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde kopardığınız köfteleri elinizle yuvarlayıp şekil verin. Bolca yağ döktüğünüz tencerede iyice kızartın.