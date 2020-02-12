Kıbrıs köftesi tarifi: Kıbrıs köftesi nasıl yapılır?
Köfte Türk mutfağında oldukça sevilen ve tercih edilen bir lezzet. Köfteye farklı lezzetler katmak istiyorsanız Kıbrıs köftesi tarifi tam size göre bir lezzet olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için Kıbrıs köftesi tarifi arıyor yada Kıbrıs köftesi nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kıbrıs köftesi tarifi, Kıbrıs köftesi nasıl yapılır" haberimize göz atın.
12 Şubat 2020, Çarşamba 18:04 Son Güncelleme:
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Köftenin ve patatesin eşsiz uyumu Kıbrıs köftesi tarifi ile buluştu. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için Kıbrıs köftesi tarifi arıyor yada Kıbrıs köftesi nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kıbrıs köftesi tarifi, Kıbrıs köftesi nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Kıbrıs köftesi tarifi
Kıbrıs köftesi malzemeleri
- 500 gram kıyma
- 1,5 su bardağı ufalanmış ekmek içi
- 1 yumurta
- 1 çay bardağı doğranmış maydanoz
- 4 orta boy patates
- Yarım soğan
- 2 tatlı kaşığı tuz
- Nane, kimyon, pul biber, karabiber, kekik
Kıbrıs köftesi yapılışı
Patatesleri küçük rende bölümünde rendeleyin ve aynı şekilde soğanı da rendeleyin. Bütün malzemeleri bir kaba koyun ve iyice özdeşene kadar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde kopardığınız köfteleri elinizle yuvarlayıp şekil verin. Bolca yağ döktüğünüz tencerede iyice kızartın.