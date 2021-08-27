Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs tatlısı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Enfes şerbetli kekin üstüne nefis muhallebisiyle her lokmasında kendine hayran bırakan Kıbrıs tatlısı tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz Kıbrıs tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
27 Ağustos 2021, Cuma 12:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hem tadı hem de görüntüsüyle iştahları kabartan Kıbrıs tatlısı tarifi, favori lezzetiniz olacak nefis bir tarif. Yemeklerin yanına ya da çay ve kahvenin yanına ikram edebileceğiniz enfes bir lezzet. Kıbrıs tatlısı yapılışı, tarifi, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
KIBRIS TATLISI TARİFİ
Kıbrıs tatlısı malzemeler
- 3 adet yumurta
- Yarım su bardağı şeker
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı galeta unu
- 1 su bardağı kırılmış ceviz
- 1 su bardağı Hindistan cevizi
- Bir paket kabartma tozu
Kıbrıs tatlısı kreması için
- 1 litre süt
- 1 su bardağı nişasta
- Yarım su bardağı şeker
- 1 paket vanilya
- 1 paket krem şanti
Kıbrıs tatlısı şerbeti için
- 2 su bardağı su
- 1.5 su bardağı şeker
- 1 paket vanilya
Kıbrıs tatlısı yapılışı
Kıbrıs tatlısı yapmak için öncelikle şerbeti yapın, çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip soğuması için bekletin. Keki için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye dökün. 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin. Kreması için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve blenderla 5 dakika çırpın. Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca hindistan cevizi serpin.