Hem tadıyla hem de görüntüsüyle gönülleri fetheden Kıbrıs tatlısını n tadına bakan bir daha asla vazgeçemiyor. Eğer "Kıbrıs tatlısı tarifi, Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır" merak ediyorsanız haberimize göz atın.

Kıbrıs tatlısı tarifi

Kıbrıs tatlısı malzemeleri

- 3 adet yumurta

- Yarım su bardağı şeker

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- 1 su bardağı galeta unu

- 1 su bardağı kırılmış ceviz

- 1 su bardağı hindistan cevizi

- Bir paket kabartma tozu

Kıbrıs tatlısı kreması için

- 1 litre süt

- 1 su bardağı nişasta

- Yarım su bardağı şeker

- 1 paket vanilya

- 1 paket krem şanti

Kıbrıs tatlısı şerbeti için

- 2 su bardağı su

- 1.5 su bardağı şeker

- 1 paket vanilya

Kıbrıs tatlısı yapılışı

Kıbrıs tatlısı yapmak için öncelikle şerbeti yapın, çünkü kekin üzerine şerbet soğuk dökülecek. Bir tencereye suyu ve şekeri dökün, kaynamaya başladıktan sonra altını kısıp 15 dakika daha kaynatın. Şerbet hazır olunca altını kapatın ve vanilyayı ekleyip soğuması için bekletin. Keki için yumurtaları ve şekeri iyice çırpın, diğer malzemeleri de ekleyip karıştırın. Yağlanmış bir tepsiye dökün. 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz soğuk şerbeti üzerine dökün, soğuması için bekletin. Kreması için krem şanti hariç diğer malzemeleri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Altını kapatın, toz krem şantiyi ekleyin ve blenderla 5 dakika çırpın. Soğumuş şerbetli kekin üzerine bu kremsi muhallebiyi dökün. Üzerine bolca hindistan cevizi serpin.

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