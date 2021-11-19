Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ankaralı olarak tanınan ve tarihte Ali İhsan Cenkeri olarak bilinen karakterin vurulması büyük bir şoka neden oldu. Serkan Çayıroğlu’nun canlandırdığı Ankaralının akıbeti de dizinin haranları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin 15. bölümüne ilişkin detaylar…

KIBRIS ZAFERE DOĞRU’NUN 15. BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Kıbrıs’ta 1974 harekâtından önceki son dönüm noktası olan 1967 yılı başlıyor. Atina’da yaşanan cunta darbesinden sonra Kıbrıs’ta olaylar yeniden alevlenir. Rumlar’ın tekrar soykırım yapma harekâtına karşılık bu kez herkes daha hazırlıklıdır. Türkiye’nin en genç Başbakanı olan Süleyman Demirel, sürgündeki Rauf Denktaş ile kafa kafaya verirken Dereli ailesi ve mücahit takımı da olaylara karşı çok daha hazırlıklı ve aktif bir şekilde reaksiyon verir. Ankara’da ise gizli bir el gizli operasyonlar yürüterek Kıbrıs’ı rahatlatmaya çalışmaktadır. 3 yıldır herkes tarafından öldü bilinen Ankaralı ve felç kalan Efsane acaba bilinmeyen bir yapılanmanın parçası olarak yer altına çekilmiş olabilir mi?, İhtimal dahilinde görünmese de söz konusu Ankaralı olunca her şey mümkündür

ANKARALI ÖLDÜ MÜ?

Kıbrıs Zafere Doğru’nun geçtiğimiz hafta yayınlanan 14. Bölümünde Ankaralı vuruldu. Ankaralı’nın gerçek adı ve soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırıldı. Ankaralı’nın vedası sadece Kıbrıs’a değil tüm sevdiklerine acı bir haberle geldi. Mektup içerisinde Ankaralı’nın ismi Ali İhsan Cenkeri olarak gösterildi. Daha önce de Ayşe Ankaralı’ya İhsan diye seslenmişti. Mezarının başında ise ismi Cahit Volkan Kantarcı olarak geçiyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanında bereyi Mücahit’in taktığı görülüyor. Mücahit, ‘Bere bana emanet!’ diyor. Samson, ‘Ben Bereli’yi öldürdüm’ demesinin ardından, ‘Emin misin?’ cevabını alıyor.

ANKARALI KİMDİR?

Tarihte Cengiz Topel’de olduğu gibi Ali İhsan Cenkeri isimli biri bulunmuyor. Nisan ayında Milliyet yazarı Özay Şendir, ‘Dizide elbette daha farklı rolde ama Ankaralı karakteri aslında Piyade Yarbay Ali Rıza Vuruşkan’ı hatırlatıyor. İş Bankası Müfettişi Ali Conan kimliğiyle girdi Kıbrıs’a, Yarbay Ali Rıza Vuruşkan, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ilk Bayraktar’ı oldu, Bozkurt kod adıyla anıldı.' açıklamasını yapmıştı.



