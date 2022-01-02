Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun hayatını kaybetti

ABD'nin Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan ve aslen aslen Güzelyurtlu olan Uzun, 16 Aralık'ta 4 bin 892 metre yüksekliği ile Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı'nın zirvesine çıkarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dikmişti.

Bu ana ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından bir mesajla paylaşan Uzun, buraya tırmanan ilk Kıbrıs Türkü olmanın gururunu yaşadığını belirtmişti.

"KKTC'yi dünyaya tanıtmaya çalışıyorum" demişti

KKTC vatandaşı dağcı Uzun, "7 kıta 7 zirve" projesini ve hedefini TRT Haber'e anlatmıştı.

Birkan Uzun, KKTC'yi dünyaya tanıtmaya çalıştığını ifade ederek, "Bizim uzun yıllardır ambargolar altında yaşadığımızı biliyorsunuz. Ben bunu değiştirmeye çalışıyorum. Bayrağımızı dünyanın en yüksek zirvelerinde dalgalandırmak istiyorum." demişti.

"7 kıta 7 zirve" hedefiyle yola çıkan Uzun, tırmanışların ilk olarak Afrika'da Kirimanjaro ile başladığını, sonra Rusya'da Elbruz Dağı, Güney Amerika'da Aconcagua ile devam ettiğini söylemişti.

Uzun'un hedefindeki zirveler ise Endonezya'daki Karstens Piramidi ve Asya'daki Everest Dağı'ydı.

Tatar: "Vatanseverliği birçok genç için esin kaynağı olacak"

Kıbrıs Türkü'nün göğsünü kabartan 28 yaşındaki Birkan Uzun'dan gelen acı haberi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından duyurdu.

Tatar, mesajında, "Elde ettiği başarılarla hepimize büyük bir gurur yaşatan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un, Amerika’da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. '7 kıta 7 zirve' hedefiyle büyük başarılara imza atarak, Kıbrıs Türkü'nün egemenliğinin ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağını, dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak gurur kaynağımız olan Birkan evladımıza Allah'tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

Uzun'un, büyük özveri, çaba ve zorlu yolculuklarla elde ettiği başarılarının, cesaretinin, çalışkanlığının ve tüm dünyaya sergilediği vatanseverliğinin, birçok genç için esin kaynağı olacağına inancının tam olduğunu kaydeden Tatar, "Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu da Birkan Uzun için bir taziye mesajı yayımladı. Sucuoğlu mesajında, şunları söyledi:

"7 kıta 7 zirve hedefi ile çıkmış olduğu yolda bayrağımızı zirvelerde dalgalandırarak bizleri gururlandıran değerli dağcımız Birkan Uzun'un beklenmedik bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı aileye ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim."