Üniversite, makale sayısı oranlarında Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 3’üncü, Kıbrıs’taki üniversiteler arasında ise birinci sırada yer aldı.

Bilimsel yayın başarısı

Yapılan açıklamada, 2018 yılında öğretim üyesi başına düşen makale sayısı 1.23, tam zamanlı öğretim elemanı başına düşen makale sayısının ise 0.64 oranında gerçekleştiği belirtildi. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, üniversitenin geldiği başarılı noktayı, Türkiye’nin hem en iyi 10 araştırma üniversitesi hem de tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında ürettiği bilimsel yayın sayıları ile kanıtladığını söyledi.