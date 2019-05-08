Kıbrıs'ta birinci, Türkiye'de üçüncü

Yakın Doğu Üniversitesi 2018 yılında Web of Science ve Scopus gibi uluslararası indekslerde taranan dergilerde bin 200’ün üzerinde bilimsel yayın yaptı.

08 Mayıs 2019, Çarşamba 08:31
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Kıbrıs'ta birinci, Türkiye'de üçüncü

Üniversite, makale sayısı oranlarında Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversiteleri arasında 3’üncü, Kıbrıs’taki üniversiteler arasında ise birinci sırada yer aldı.

Bilimsel yayın başarısı

Yapılan açıklamada, 2018 yılında öğretim üyesi başına düşen makale sayısı 1.23, tam zamanlı öğretim elemanı başına düşen makale sayısının ise 0.64 oranında gerçekleştiği belirtildi. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, üniversitenin geldiği başarılı noktayı, Türkiye’nin hem en iyi 10 araştırma üniversitesi hem de tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında ürettiği bilimsel yayın sayıları ile kanıtladığını söyledi.

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