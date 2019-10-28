Kick Boks Milli Takım antrenörü Hasan Karlı trafik kazasında hayatını kaybetti
Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı, Aydın'a bağlı Germencik ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Cipiyle bariyerlere çarpan Karlı'nın aracında bulunan sporcu Merve Sağlam da yaralandı.
41 yaşındaki antrenör Hasan Karlı'nın kullandığı '48 ABA 465' plakalı cip, Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişelerinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri geldi.
Kazada ağır yaralanan Hasan Karlı ile 20 yaşındaki sporcu Merve Sağlam, 112 Acil Servis ekiplerin tarafından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.