Kickboksçu nineye hayran kalacaksınız

İngiltere’de 3 torun sahibi Jean Baldwin 2013’te kocası Peter’ı kaybettikten sonra kickboks yapmaya başlamış. 2 dizinden de operasyon geçiren, ayrıca kireçlenmeyle boğuşan 76 yaşındaki kadın, ‘İngiltere’nin en yaşlı kickboksçusu’ unvanının sahibi.

Jean Baldwin yakında ilk resmi maçına çıkacak ve bir hayır kurumu için kendinden 16 yaş küçük rakibiyle dövüşecek. Jean Baldwin'in azmine hayran olduğumuzu ve yapacağı maçta kendisini destekleyeceğimizi bildirmekten mutluluk duyarız...