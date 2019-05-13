Kıdem vergisi hesapta

Kıdem tazminatı 1 aylık brüt ücret kadar ve bunun tavanı şu anda 6016 lira, 1 Ocak-30 Haziran arasında 5001 liraydı. 27 Mart 2018’de yürürlüğe giren yasa ile ikale sözleşmesi sonucunda yapılan ödemelerin tavana kadar olan kısmı vergiden muaf tutuldu. Yani ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi çerçevesinde 27 Mart 2018’den önce ödenen tazminatlardan kesilmiş olan Gelir Vergisi iade edilecekti.

ÖDEMELER BAŞLADI

Bunun için başvuru yapmak gerekiyordu. Başvuruları değerlendiren Vergi Daire’leri kıdemden kesilen söz konusu verginin iadesine başladı. Bu kapsamda başvuru yaparken verdiğiniz hesapları kontrol edin. Gelir Vergisi hesaplanan tutar, son maaş bordrosunda tabi olduğu vergi oranı üzerinden hesaplanıyor ve bu tutar üzerinden iadeye konu ediliyor. Dolayısıyla herkese ödenecek meblağ da buna göre değişiyor. (Posta)