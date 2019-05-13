Kıdem vergisi hesapta
Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından İş Kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat. Bu tazminat çoğu zaman işveren tarafından sonlandırılan sözleşmeler neticesinde ödeniyor. Ancak, bazı durumlarda işçi ve işverenin karşılıklı anlaşarak iş akdini feshetmesi (ikale sözleşmesi) durumunda da kıdem tazminatı ödeniyor.
Kıdem tazminatı 1 aylık brüt ücret kadar ve bunun tavanı şu anda 6016 lira, 1 Ocak-30 Haziran arasında 5001 liraydı. 27 Mart 2018’de yürürlüğe giren yasa ile ikale sözleşmesi sonucunda yapılan ödemelerin tavana kadar olan kısmı vergiden muaf tutuldu. Yani ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi çerçevesinde 27 Mart 2018’den önce ödenen tazminatlardan kesilmiş olan Gelir Vergisi iade edilecekti.
ÖDEMELER BAŞLADI
Bunun için başvuru yapmak gerekiyordu. Başvuruları değerlendiren Vergi Daire’leri kıdemden kesilen söz konusu verginin iadesine başladı. Bu kapsamda başvuru yaparken verdiğiniz hesapları kontrol edin. Gelir Vergisi hesaplanan tutar, son maaş bordrosunda tabi olduğu vergi oranı üzerinden hesaplanıyor ve bu tutar üzerinden iadeye konu ediliyor. Dolayısıyla herkese ödenecek meblağ da buna göre değişiyor. (Posta)