Kıdemde taban ve tavana zam

Kıdem tazminatı, son işyerinde çalışılan her tam yıl için 30 günlük son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. 31 Aralık 2020’ye kadar 2.943 liralık brüt asgari ücrete göre hesaplanan asgari ücretlinin kıdemi, ocaktan itibaren 3.577 liralık brüte göre hesaplanacak. Buna göre; 1 yıl çalışması olan asgari ücretliye 2.920 lira yerine net 3.550 lira yani 630 lira daha fazla kıdem ödenecek. Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor.

Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve 6 ayda bir güncelleniyor. 4 Ocak’ta enflasyonla memur maaş artışı yüzde 7.36 olmuştu. Buna göre kıdem tavanı da 7.717 liradan 7.640 liraya çıktı.

10 yıl çalışan ne alacak?

Maaş 15 bin lira da olsa 1 yıl için hesaplanacak kıdem tazminatı tutarı 2021’in ilk 6 ayında 7.640 lirayı aşamayacak. Örneğin 10 yıldır aynı işyerinde çalışan ve maaşı brüt 15 bin lira olan birinin kıdemi 76 bin 400 lira olacak. Binde 7.59 Damga Vergisi kesintisiyle net 75 bin 809 lira ödenecek. Bu kişi ihbar da alırsa eline geçecek net ödeme 91 bin 534 lirayı bulacak.



