Futbol Kieran Trippier, Newcastle United'a transfer oldu

Kieran Trippier, Newcastle United'a transfer oldu

Futbol

Kieran Trippier, Newcastle United'a transfer oldu

Newcastle United, Atletico Madrid'ten İngiliz futbolcu Kieran Trippier'ı transfer ettiğini açıkladı.

07 Ocak 2022, Cuma 11:55 Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United, Atletico Madrid'in İngiliz sağ bek oyuncusu Kieran TrippierTransfer ettiğini duyurdu.

2.5 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki oyuncu, "Bu harika kulübe katıldığım için çok mutluyum. Madrid'de geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım, ancak Newcastle United'ın ilgisinin farkına vardığımda ve daha önce Eddie Howe ile çalışmış olduğumdan istediğim yerin burası olduğunu biliyordum" ifadelerini kullandı.


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