Kiev Hayaleti gerçek mi?

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar birçok kahraman doğurdu. Bunlar arasında en ilginç olanı ise Ukrayna ordusuna bağlı bir uçağın 6 Rus uçağını düşürmesiyle adını duyuran Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) isimli pilot. Adının Vladmir Abdonov olduğu söylenen ancak kimse tarafından tanınmayan pilot, çatışmaların ortasında kalanlara umut olan bir kahraman olarak sosyal medyada ilgi görüyor. Ukraynalılar ise, "Kiev Hayaleti"nin MiG 29 Fulcrum uçağında olduğunu, vatandaşlara güç verdiğini ve çatışmadan galip çıkacaklarına inanmalarına yardımcı olduğunu vurguladı. Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için "Kiev Hayaleti" olarak adlandırıldığı söyleniyor.

NTV'de yer alan habere göre, Ukraynalı yetkililer kahramanın varlığını doğrulamadı. Sosyal medyadaki iddialara göre ‘hayalet’, 24 Şubat 2022'de, iki SU-35, bir SU-27, bir MIG-29, iki SU-25 olmak üzere altı Rus uçağı düşürdü. Ukrayna’nın resmi Twitter hesabı ise kahraman pilot hakkında yazı yayımladı. Yazıda, ”İnsanlar ona Kiev Hayaleti” diyor. Ve haklı olarak - bu Ukrayna hava kuvvetleri (UAF) ası (beşten fazla uçak düşüren pilot), başkentimiz ve ülkemiz üzerindeki gökyüzüne hükmediyor ve işgalci Rus uçakları için şimdiden bir kabus haline geldi” ifadeleri yer aldı. Ukrayna'nın AB Temsilcisi Mykola Tochytskyi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ukrayna’nın MIG 29 savaş uçağı pilotu, hava savaşlarında tek bir günde Ruslara karşı altı zafer kazandı” ifadelerine yer verdi.

Yine de Kiev Hayaleti'nin sadece propagandadan ibaret olduğunu düşünenlerin sayısı az değil.



