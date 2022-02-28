Kiev ve Harkov patlamayla uyandı: Görüntüler yürekleri dağlıyor

Ukrayna devlet özel iletişim servisi, Pazartesi sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve Harkiv'da patlama seslerinin duyulduğunu söyledi. Ukrayna savaşında öldürülen en genç kurbanlara ait görüntüler ortaya çıktı. Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Mariupol kentinden gelen yürek burkan fotoğraflar pek çok çocuğun bomba ve mermilerin hedefi olduğunu gözler önüne serdi. Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyashko, Rus saldırılarının 16 çocuğun hayatına mal olduğunu duyurdu. Lyashko, Rus birliklerini sivilleri hedef aldıkları için 'terörist' olarak nitelendirdi. Toplam sivil kaybının ise 352 olduğu açıklandı.

Ukrayna devlet özel iletişim servisi bir füzenin Kiev'in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Chernihiv'in merkezindeki bir konut binasına çarparak yangına neden olduğu bildirildi.

UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları savaş niteliğine bürünürken, ABD’li teknoloji şirketi Maxar Rus ordusuna ait bir konvoyu uzaydan görüntüledi. Maxar'a göre konvoy pazar günü yerel saatle 10.56'da Kiev'in yaklaşık 60 kilometre kuzeybatısındaki İvankiv yakınlarındaki P-02-02 yolunda görülüyor.

Maxar'ın verdiği bilgiye göre konvoyda yakıt ve lojistik kamyonları, tanklar, piyade araçları ve kundağı motorlu topçu mekanizmaları bulunuyor.







