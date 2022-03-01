Rus birlikleri her yönden Ukrayna’nın başkenti Kiev’i kuşatmaya çalışırken, şehirdeki bazı binalara kırmızı artı işaretinin çizildiği fark edildi. Rus askerleri ve Kremlin yanlısı sabotajcılar tarafından kullanıldığı iddia edilen sembollere karşı halkın dikkatli olunması istendi. Ürpertici sembolleri sosyal medyadan yayınlayan sivillerin ardından Kiev yerel yönetimi bir uyarı yayınladı. Uyarıda, yüksek binalarda oturanların çevresindeki çatılarda herhangi bir sembol olup olmadığını kontrol etmesi istendi. Yerel yetkililer, vatandaşlara tabelalar üzerindeki etiketler boyanabilir veya yansıtıcı bantla kaplanabilir önerisinde bulundular. Ayrıca işaretleri yapmış olabilecek şüphelileri biliyorlarsa ihbar etmeleri de istendi.

Tespit edilen işaretlerin ve işgalcilerin sayısının arttığı belirtiliyor.

Klitschko ise Ukraynalı ‘işbirlikçileri’ ihanet ile suçlamaya devam ederek ve Putin'in askerlerine yardım eden herkesin tutuklanacağını açıkladı.

Rusya’nın işgalci güçlerinin saldırılarını ayarlamak için bu sembollerden yaptığı iddia ediliyor.







